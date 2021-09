Brusel anonymizoval hroby páchateľov teroristických útokov

Brusel 13. septembra (TASR) - Presné miesto večného odpočinku trojice radikálov z Belgicka, zapojených do teroristických útokov v Paríži, je verejnosti dlhodobo neznáme. V dôsledku chyby zamestnancov cintorína v bruselskej štvrti Evere ich však nedávno bolo možné identifikovať, informovala v pondelok televízna stanica RTBF.



Stalo sa tak krátko pred tým, ako sa v Paríži začal ostro sledovaný súdny proces s 20 osobami obžalovanými zo zapojenia sa do teroristických útokov v Paríži z novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí.



Počas týchto útokov, respektíve krátko po nich, zahynuli aj Brahim Abdeslam (brat jediného preživšieho útočníka Salaha Abdeslama), Bilal Hadfi a Chakib Akrouh. Brahim Abdeslam sa vyhodil do vzduchu v jednej z kaviarní na bulvári Voltaire, Bilal Hadfi pri štadióne Stade de France a Chakib Akrouh bol zabitý počas policajného útoku o niekoľko dní neskôr na úkryt organizátora útokov Abdelhamida Abaaouda.



Všetci traja boli pochovaní na multikonfesionálnom cintoríne v bruselskej štvrti Evere. So zámerom, aby sa ich hroby nestali cieľom pútí ďalších islamských radikálov, boli ich hroby anonymizované, bez uvedenia mena a ďalších údajov. Hrobové miesta nemohli identifikovať ani ich najbližší príbuzní.



Avšak webová stránka cintorína v Evere nedávno spustila nový vyhľadávací systém, ktorý umožňuje identifikáciu hrobu ktoréhokoľvek z 5000 tam pochovaných zosnulých. Vyhľadávanie bolo nastavené tak, že počas niekoľkých dní bolo možné nájsť aj hroby trojice útočníkov z Paríža.



Predsedu bruselského úradu zodpovedného za cintorín v Evere Hicham Chakir pre RTBF uviedol, že išlo o "poľutovaniahodnú iniciatívu" zamestnancov cintorína, ktorí nový systém spustili začiatkom minulého týždňa, teda ešte pred začatím súdneho procesu v Paríži (8.9).



Mená trojice islamistov už boli medzičasom odstránené z online súboru, ktorý umožňoval lokalizáciu hrobov. To sa týka aj ďalších teroristov anynymne pochovaných na rovnakom cintoríne: Ibrahima El Bakraouiho (jedného zo samovražedných útočníkov z 22. marca 2016 v Bruseli) a Khalida Ben Larbiho, člena teroristickej bunky z Verviers zastreleného pri zásahu špeciálnych síl z januára 2015.



RTBF pripomenula, že anonymizácia "problematických" hrobov, čo je aj prípad teroristov, sa uplatňuje aj v susednom Francúzsku.