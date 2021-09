Brusel sa pripravuje na širšie používanie covidpasov na verejnosti

Brusel 7. septembra (TASR) – Belgický región Brusel-hlavné mesto sa pripravuje na možnosť rozšíreného používania covidpasov. Tie by už nemuseli byť vyžadované len počas väčších spoločenských či športových podujatí, ale aj pri návšteve barov či reštaurácií. Informoval o tom v utorok denník The Brussels Times.



Prípravy na rozšírenie použivania covidpasov so špeciálnym QR kódom potvrdila aj federálna ministerka vnútra Annelies Verlindenová v rozhovore pre flámsku televíziu VRT.



Hlavným dôvodom je, že Brusel a oblasť okolo hlavného mesta v miere zaočkovanosti zaostáva za zvyškom krajiny.



Podľa najnovších údajov prvú dávku proticovidovej vakcíny dostalo iba 65 percent dospelých obyvateľov Bruselu a druhú dávku iba 62 percent. Pre Belgicko ako celok pritom pri zaočkovanosti osôb nad 18 rokov platia údaje 85,4 percent a 83,5 percent.



Ministerka priznala, že zámerom vlády je za každú cenu predísť ďalším celoplošným obmedzeniam (lockdown). Spresnila, že zovšeobecnenie používania covidpasov v častiach krajiny s nižšou mierou zaočkovanosti by mohlo byť v boji proti pandémii účinné.



„Máme tento nástroj, ale musíme ho používať primeraným spôsobom. Musíme sa teda pripraviť," opísala Verlindenová prípravu opatrení, ktoré by v Bruseli umožnili širšie využitie covidpasov. Tento návrh má aj podporu predsedu vlády bruselského regiónu Rudiho Vervoorta, ktorý naznačil, že používanie covidpasov by mohlo kopírovať scenár z Francúzsku, kde sú tieto osvedčenia povinné pri návštev barov a reštaurácií, kín a divadiel, nemocníc či prostriedkov diaľkovej dopravy.



V praxi to znamená, že zaočkovaní obyvatelia Bruselu, alebo tí, ktorá ochorenie prekonali, po vstupe do reštaurácie predložia preukaz s QR kódom. Nezaočkované osoby budú musieť pravidelne absolvovať testy, pretože negatívny výsledok domáceho rýchlotestu platí iba jeden deň a test PCR má platnosť dva dni.