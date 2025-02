Brusel sľubuje ráznu reakciu, ak ktokoľvek zavedie clá na tovar z EÚ

Brusel 2. februára (TASR) - Európska komisia v nedeľu vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá na tovar z Kanady, Mexika a Číny. Podľa Bruselu to poškodí všetky strany. EK zároveň prisľúbila, že bude rázne reagovať, ak budú na tovar z EÚ uvalené nespravodlivé clá. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Trump v sobotu nariadil uvaliť 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka. Biely dom uviedol, že cieľom týchto opatrení je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Všetky tri zasiahnuté krajiny prisľúbili protiopatrenia.



Americký prezident clami predtým pohrozil aj Európskej únii kvôli podľa neho znepokojivému prebytku vo vzájomnom obchode. K takémuto kroku by podľa svojich slov pristúpil, ak nedôjde k náprave tejto nevyváženosti zo strany Bruselu.



"EÚ bude tvrdo reagovať na každého obchodného partnera, ktorý nespravodlivo alebo svojvoľne uvalí clá na tovar z EÚ," uviedol hovorca Európskej komisie.



Nemecký kancelár Olaf Scholz podľa agentúry DPA v nedeľu počas návštevy Británie varoval pred dôsledkami amerických ciel na svetový obchod.



"Celosvetová výmena tovarov a komodít sa ukázala ako veľký úspech, ktorý nám všetkým umožnil prosperitu. Preto je dôležité, aby sme svet nerozdeľovali mnohými colnými bariérami, ale aby sme túto výmenu umožnili aj v budúcnosti," povedal Scholz.



Kanadský premiér Justin Trudeau v reakcii na krok Trumpa avizoval, že zavedie 25-percentné clá na americký tovar v hodnote 155 miliárd kanadských dolárov. Ďalšie clá na tovar v hodnote 30 miliárd dolárov začnú podľa neho platiť od utorka a o 21 dní bude nasledovať ďalšie kolo.



Vlastné opatrenia v odvete za americké clá prisľúbila aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Peking podľa čínskeho ministerstva obchodu zase plánuje podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).



Trump v nedeľu pripustil, že občania USA možno pocítia ekonomické ťažkosti vyplývajúce z ciel zavedených na kľúčových obchodných partnerov Spojených štátov. Tvrdil však, že ide o zabezpečenie záujmov krajiny, čo podľa neho "stojí za to".



"Bude to bolieť? Áno, možno (a možno nie!). Ale urobíme Ameriku opäť veľkou a všetko bude stáť za cenu, ktorú treba zaplatiť," napísal na svojej platforme Truth Social.