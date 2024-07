Brusel sprísnil opatrenia voči Bielorusku, aby neobchádzalo sankcie EÚ

Brusel 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok privítala, že členské krajiny (Rada EÚ) prijali nový súbor sankcií proti Bielorusku, informuje spravodajca TASR.



Komisia v správe pre médiá pripomenula, že obchádzanie existujúcich sankcií EÚ voči Rusku výrazne uľahčila aj integrácia ruskej a bieloruskej ekonomiky. Nové kolo sankcií voči Bielorusku preto odzrkadľuje niekoľko opatrení, ktoré už boli voči Rusku uvalené, vďaka čomu budú sankcie Únie voči Rusku účinnejšie.



Najnovšie reštriktívne opatrenia sú prispôsobené špecifickým charakteristikám obchodu medzi EÚ a Bieloruskom a ovplyvňujú rôzne odvetvia bieloruského hospodárstva vrátane obchodu, služieb a dopravy. To umožňuje vyvinúť účinnú stratégiu boja proti obchádzaniu už prijatých sankcií a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli primerané úrovni zapojenia Bieloruska do vojny Ruska proti Ukrajine.



Únia rozšírila najmä obmedzenia vývozu tovaru s dvojakým použitím a vyspelých technológií a zaviedla nové obmedzenia na tovar, ktorý môže prispieť k posilneniu bieloruských priemyselných kapacít, ako aj na námorné navigačné zariadenia, technológie na spracovanie ropy a na niektoré luxusné produkty. Dovoz tovaru, ktorý umožňuje Bielorusku diverzifikovať zdroje príjmov, ako aj zlata a diamantov, bol tiež zakázaný.



Okrem toho musia vývozcovia z EÚ zahrnúť do nových zmlúv doložku o neobchodovaní s Bieloruskom a prevádzkovatelia z krajín EÚ obchodujúci s tovarom používaným na bojiskách musia zaviesť mechanizmy náležitej starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že cez Minsk tento tovar neskončí v ruských rukách.



Únia obmedzila ja poskytovanie služieb Bielorusku, jeho vláde a s ňou súvisiacim subjektom, čo sa týka aj účtovných, audítorských, inžinierskych a reklamných služieb.



Komisia upozornila, že bude aj naďalej monitorovať možné obchádzanie sankcií EÚ voči Rusku cez Bielorusko a je pripravená podporiť ďalšie zosúladenie týchto dvoch sankčných režimov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)