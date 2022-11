Brusel: Srbsko a Kosovo nedosiahli dohodu v spore o poznávacie značky

Brusel 21. novembra (TASR) - Srbsko a Kosovo v pondelok počas osemhodinových rozhovorov v Bruseli nedosiahli dohodu o riešení sporu v spojitosti s evidenčnými číslami vozidiel. Povedal to vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správ agentúr APA a ANSA.



Srbský prezident Aleksandar Vučič označil rokovanie s kosovským premiérom Albinom Kurtim za stroskotané. Obe strany podľa jeho slov "z nepochopiteľných dôvodov nedosiahli žiadnu zhodu". Borrell upozornil na možné stupňovanie konfliktu medzi Srbskom a Kosovom.



Za zlyhanie rokovaní a prípadné vystupňovanie napätia a násilie, ktoré sa môže vyskytnúť, sú podľa Borrella zodpovedné obe strany. "Predstavili sme návrh, ktorý Vučič prijal, Kurti však nie," povedal šéf diplomacie EÚ.



Napätie medzi Srbskom a Kosovom sa tento rok obnovilo po tom, ako Priština avizovala zákon, podľa ktorého musia Srbi vymeniť staré evidenčné čísla – spred vojny v rokoch 1998-99, ktorá viedla k nezávislosti – za nové, vydávané kosovskými úradmi.



Kosovská vláda uviedla, že do 21. novembra bude srbských vodičov áut na ich novú povinnosť len upozorňovať. Po tomto termíne začne udeľovať pokuty. Od konca januára už budú môcť jazdiť len vozidlá s novými značkami a po 21. apríli 2023 už bude odporcom tohto nariadenia hroziť konfiškácia vozidiel.



Kosovskí Srbi, ktorí na protest proti nariadeniu vlády začiatkom novembra odstúpili z funkcií v kosovských verejných inštitúciách, sa medzitým vrátili zatiaľ len do parlamentu.



Srbsko neuznáva nezávislosť, ktorú Kosovo vyhlásilo v roku 2008, a Srbi žijúci na severe tejto bývalej srbskej provincie považujú za svoje hlavné mesto Belehrad, nie Prištinu. Kosovo aj Srbsko chcú vstúpiť do Európskej únie, ktorá podmieňuje pokrok v tomto smere normalizáciou ich vzájomných vzťahov.