Tisíce ľudí sa pridali k Thunbergovej na pochode za klímu

Brusel 7. marca (TASR) - Tisíce ľudí sa pridali v piatok k švédskej klimatickej aktivistke Grete Thunbergovej, spoločne pochodovali belgickou metropolou Brusel a žiadali od Európskej únie ambicióznejšie opatrenia v boji proti zmene klímy.



Podľa polície sa na pochode so 17-ročnou tínedžerkou Thunbergovou zúčastnilo 3400 ľudí, informovala tlačová agentúra DPA.



Niektorí demonštranti niesli pútače s nápisom "Naša budúcnosť je vo vašich rukách", "Konajte teraz" alebo "#systemchange", uviedla belgická tlačová agentúra Belga.



"Za klímu demonštrujem už rok," povedal podľa Belgy 15-ročný protestujúci. "Greta je dôležitou postavou v tomto hnutí a jej prítomnosť dáva našej demonštrácii váhu. Chceme výraznú zmenu," dodal.



Thunbergová v stredu 4. marca skritizovala zákon navrhnutý Európskou komisiou - podľa aktivistky nezachádza dostatočne ďaleko. Zákon eurokomisie o klíme stanovuje právne záväzný cieľ nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050.



"Nulové emisie do roku 2050 sa rovnajú kapitulácii Únie. Znamená to, že Únia sa vzdáva. Nepotrebujeme ciele až pre rok 2030 alebo 2050. Predovšetkým ich potrebujeme pre rok 2020 a pre každý nasledujúci mesiac a rok," napísala Thunbergová v otvorenom liste spolu s 33 ďalšími mladými aktivistami.



Protestujúci ľudia v piatok kritizovali fakt, že na ochranu klímy nie sú naplánované do roku 2030 žiadne jasné kroky.



Do demonštrácie hnutia Piatky za budúcnosť, ktorá sa začala v Bruseli na centrálnej stanici, sa zapojili mimovládne organizácie ako Amnesty International, Oxfam Solidarity a Svetový fond na ochranu prírody (WWF).