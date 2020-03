Brusel udelil už stovky pokút za porušovanie karanténnych opatrení

Brusel 23. marca (TASR) - Polícia v belgickej metropole Brusel udelila už stovky pokút ľuďom, ktorí navštívili mestské parky, čím ignorovali vládne nariadenia o obmedzovaní sociálnych stykov zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne bruselskej polície Ilse Van De Keereovej o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Len v nedeľu vypísali policajti v bruselských parkoch takmer 300 pokút, pričom za tri predchádzajúce dni to bolo v priemere 100 pokút denne.



Tresty za nedodržiavanie dostatočnej vzájomnej vzdialenosti, vysedávanie na slnku a prílišné vzdialenie sa od adresy trvalého bydliska dosahovali podľa slov policajnej hovorkyne výšku od 26 do 500 eur.



Hromadné rozdávanie pokút ilustruje podľa agentúry AFP vážnosť, s akou začali Belgicko a ostatné štáty EÚ uplatňovať nariadenia o obmedzovaní sociálneho kontaktu po tom, ako sa zdravotnícke systémy v niektorých štátoch začali dostávať pod náporom pacientov na hranice svojich možností.



Nariadenia na obmedzenie pohybu začali v Belgicku platiť v stredu 18. marca, pričom veľká časť obyvateľov momentálne pracuje z domu a pohyb ostatných je obmedzený len na nevyhnutné presuny. V rámci daných opatrení je zakázané aj akejkoľvek zhromažďovanie sa na verejnosti. Povolené sú len spoločné prechádzky jednotlivcov alebo osôb, ktoré žijú spoločne v jednej domácnosti.



"Ešte sa nájdu mladí ľudia, ktorí si chcú spolu zahrať futbal, ísť na skateboard alebo sa venovať inej skupinovej aktivite. To však nie je možné," zdôraznila Van De Keereová. Hovorkyňa zároveň upozornila, že ak bude v bruselských parkoch aj naďalej dochádzať k porušovaniu nariadení, môžu byť uzavreté.



V Belgicku bolo doteraz potvrdených 3743 prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, pričom 88 osôb už v krajine tejto nákaze podľahlo. Belgické úrady však upozorňujú, že skutočný počet nakazených osôb je omnoho vyšší, keďže testované na prítomnosť nového druhu koronavírusu sú nateraz len hospitalizované osoby s vážnymi symptómami ochorenia a zdravotnícky personál s horúčkou.