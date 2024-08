Brusel uviedol prečo nepomohol Maďarom a SR v kauze tranzitu ropy

Budapešť 25. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) nevyhovie žiadosti Maďarska a nezačne konzultácie s Ukrajinou v súvislosti s jej sankciami uvalenými na ruskú spoločnosť Lukoil. Preprava ropy z Ruska do Maďarska totiž nepodlieha sankciám, uviedla EK v nedeľu pre maďarskú komerčnú televíziu ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Očakáva sa tiež, že Maďarsko sa časom odstaví od ruských fosílnych energetických nosičov, dodala EK.



Vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás vyhlásil, že existuje veľká šanca, že maďarská ropná spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu.



Gergely Gulyás spresnil, že technicky to bude znamenať, že hoci bude preprava drahšia a MOL bude znášať riziko tranzitu od rusko-ukrajinskej hranice, existuje zákonné riešenie, ktorým sa dá preprava zabezpečiť.



Podľa Gulyása Maďarsko ani Slovensko nedostali žiadnu podporu z Bruselu. "V skutočnosti vidíme, že Brusel neposkytuje ochranu členom EÚ pred správaním sa krajiny mimo Európskej únie, ktorá porušuje asociačnú dohodu uzavretú s Úniou," uzavrel vo štvrtok Gulyás.



"Skutočnosť, že Európska komisia zamietla našu žiadosť a že nekoná, dokazuje, že ukrajinská vláda dostala pokyn z Bruselu urobiť takýto krok," povedal v sobotu šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v Tihanyi na festivale Tranzit.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)