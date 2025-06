Brusel v 18. balíku protiruských sankcií cieli na energetiku či banky

Brusel 10. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predstavila 18. balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Má postihnúť príjmy Ruska z energetiky a vojenského priemyslu. V novom balíku sa navrhuje znížiť cenový strop na ruskú ropu a zakázať obchodovanie so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



„Cieľom Ruska nie je mier, ale nastolenie vlády sily... Sila je jediný jazyk, ktorému Rusko rozumie,“ povedala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na tlačovej konferencii.



Eurokomisia navrhla, aby sa cenový strop skupiny krajín G7 na nákup ruskej ropy znížil zo súčasných 60 na 45 dolárov za barel v snahe obmedziť príjmy Ruska z energetiky. Okrem toho by sa terčom sankcií mohlo stať aj 22 bánk, ktoré by boli odstrihnuté od medzinárodného platobného systému SWIFT.



V poradí 18. balík protiruských sankcií počíta takisto s uvalením obmedzení na ďalšie plavidlá, ktoré podľa Bruselu patria do tzv. ruskej tieňovej flotily tankerov. Tie Moskva údajne využíva na obchádzanie sankcií uvalených na vývoz ropy alebo sa inak podieľajú na podpore ruského energetického sektora.



Pokiaľ ide o plynovody spájajúce Nemecko a Rusko v Baltskom mori, tak Nord Stream 1 sa stal nepoužiteľným po sérii podmorských výbuchov, ku ktorým sa dosiaľ nikto neprihlásil. Nord Stream 2 zase nikdy nedostal licenciu na prevádzku. Rusko však prejavilo záujem o oživenie týchto projektov, napísal britský denník The Guardian.



„Rusko stupňuje svoju vojnu. Preto zvyšujeme tlak, aby prestalo,“ uviedla vo vyhlásení na sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.



Členské krajiny EÚ začnú o návrhu 18. balíka sankcií rokovať tento týždeň. Na jeho prijatie je potrebný ich jednomyseľný súhlas.