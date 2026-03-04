< sekcia Zahraničie
Brusel varoval štáty EÚ pred prudkým rastom cien energií
Vojna, ktorú vyvolali sobotňajšie údery USA a Izrael na Irán, otriasla globálnymi trhmi s ropou a plynom.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Európska komisia v stredu varovala členské štáty EÚ pred prudkým nárastom cien plynu a ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Dodávky do EÚ ale podľa nej nie sú bezprostredne ohrozené a nateraz neplánuje zaviesť mimoriadne opatrenia. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Vojna, ktorú vyvolali sobotňajšie údery USA a Izrael na Irán, otriasla globálnymi trhmi s ropou a plynom. Iránske odvetné útoky na okolité štáty viedli k zastaveniu produkcie skvapalneného zemného plynu LNG v Katare a dodávok energetických surovín cez Hormuzský prieliv.
Európska komisia sa podľa Reuters obáva, že vysoké ceny by mohli v najbližších mesiacoch zabrzdiť členské štáty EÚ v doplňovaní zásob plynu. Krajiny sú totiž povinné do novembra naplniť svoje zásobníky na 90 percent kapacity, aby mali dostatočné množstvo paliva na zimu.
Podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe sú sklady zemného plynu v EÚ v súčasnosti naplnené na 30 percent, čo je o približne deväť percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Jeden z citovaných predstaviteľov EÚ uviedol, že Brusel v posledných dňoch nezaznamenal žiadne výrazné čerpanie zo zásob.
Európa v súčasnosti získava väčšinu svojho skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov, čím sa znižuje jej priama zraniteľnosť voči prerušeniam dodávok z Blízkeho východu, píše Reuters.
Európske vlády sú znepokojené vplyvom prebiehajúceho konfliktu na ceny energií, najmä preto, lebo podobná situácia nastala v roku 2022 po tom, čo Rusko vojensky napadlo Ukrajinu a obmedzilo dodávky plynu do Európy, pripomína Reuters. V dôsledku toho museli priemyselné podniky zatvoriť prevádzky a vlády museli zasiahnuť s cieľom chrániť spotrebiteľov.
Vojna, ktorú vyvolali sobotňajšie údery USA a Izrael na Irán, otriasla globálnymi trhmi s ropou a plynom. Iránske odvetné útoky na okolité štáty viedli k zastaveniu produkcie skvapalneného zemného plynu LNG v Katare a dodávok energetických surovín cez Hormuzský prieliv.
Európska komisia sa podľa Reuters obáva, že vysoké ceny by mohli v najbližších mesiacoch zabrzdiť členské štáty EÚ v doplňovaní zásob plynu. Krajiny sú totiž povinné do novembra naplniť svoje zásobníky na 90 percent kapacity, aby mali dostatočné množstvo paliva na zimu.
Podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe sú sklady zemného plynu v EÚ v súčasnosti naplnené na 30 percent, čo je o približne deväť percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Jeden z citovaných predstaviteľov EÚ uviedol, že Brusel v posledných dňoch nezaznamenal žiadne výrazné čerpanie zo zásob.
Európa v súčasnosti získava väčšinu svojho skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov, čím sa znižuje jej priama zraniteľnosť voči prerušeniam dodávok z Blízkeho východu, píše Reuters.
Európske vlády sú znepokojené vplyvom prebiehajúceho konfliktu na ceny energií, najmä preto, lebo podobná situácia nastala v roku 2022 po tom, čo Rusko vojensky napadlo Ukrajinu a obmedzilo dodávky plynu do Európy, pripomína Reuters. V dôsledku toho museli priemyselné podniky zatvoriť prevádzky a vlády museli zasiahnuť s cieľom chrániť spotrebiteľov.