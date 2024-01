Von der Leyenová otvorila predsedníctvo Belgicka v EÚ

Brusel 6. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok popoludní pracovne navštívila Belgicko, ktoré na tento polrok prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ. Je to tradičná návšteva eurokomisie v predsedníckom členskom štáte. TASR prevzala správu z belgickej tlačovej agentúry Belga.



Program skrátili z celého dňa na pol dňa, pretože v Paríži sa konal pohreb nedávno zosnulého významného politika Jacqua Delorsa. Na poste šéfa EK pôsobil Delors až tri funkčné obdobia, a to v rokoch 1985 až 1994, počas ktorých zohral významnú úlohu predovšetkým pri vzniku jednotného trhu, schengenského priestoru, programu Erasmus pre študentské výmenné pobyty a zasadil sa aj o vytvorenie jednotnej meny euro.



Belgicko zastupovali počas návštevy predsedníčky v Bruseli premiér Alexander De Croo, ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí Hadja Lahbibová a členovia federálnej aj regionálnych vlád, tiež zastúpených v predsedníctve.



Na oslavu 13. predsedníctva Belgicka od vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1958 premiér De Croo a von der Leyenová v bruselskej časti Mont des Arts symbolicky rozlomili obrovskú čokoládu. Bolo na nej oficiálne logo belgického predsedníctva.



Hlavnou úlohou Belgicka nasledujúcich šesť mesiacov bude viesť vyjednávania medzi ostatnými členskými štátmi a dopracovať čo najviac právnych predpisov, pretože v júni sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Do apríla bude treba dokončiť čo najviac týchto dokumentov, keďže vtedy bude europarlament rozpustený. V súčasnosti sa pracuje na približne 150 právnych textoch.



Dôležitým dokumentom bude aj zhodnotenie európskeho rozpočtu na roky 2021 až 2027 v polovici tohto spomínaného obdobia. Dvadsaťsedem členských štátov nedosiahlo v decembri dohodu a druhý summit o tejto záležitosti je plánovaný na 1. februára. Ďalšou úlohou bude dokončiť legislatívu o novom pakte o migrácii a azyle, dohodnutom v decembri.



Potom bude mať Belgicko čas na stanovenie európskej agendy pre nasledujúce roky. Krajina oznámila, že sa bude sústreďovať na posilňovanie konkurencieschopnosti európskych firiem, na ochranu občanov bránením demokracie a na presadzovanie zelenej tranzície. Diskusie bude Belgicko viesť aj o prípadnom rozšírení Európskej únie o nové členské štáty.