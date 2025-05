Brusel vymenoval bývalého eurokomisára Hahna za vyslanca pre Cyprus

Brusel 14. mája (TASR) - Európska komisia v stredu vymenovala bývalého rakúskeho eurokomisára Johanessa Hahna za nového osobitného vyslanca pre Cyprus, ktorý má prispieť k urovnaniu otázky znovuzjednotenia tohto rozdeleného ostrova v Stredozemnom mori. Informoval o tom magazín Politico, píše TASR.



Cyprus je od invázie tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba Ankara. Zatiaľ čo sa cyperskí Gréci usilujú o federálny zväzok dvoch etnických skupín, Turci presadzujú dvojštátne riešenie a oficiálne uznanie suverenity severného Cypru. Ostrov je od roku 2004 členským štátom EÚ.



Za uplynulé roky sa objavili viaceré pokusy dosiahnuť kompromisné riešenie otázky Cypru. Naposledy sa tak stalo v roku 2017 vo Švajčiarsku. Odvtedy sa ale formálne rozhovory medzi stranami neobnovili, čo podľa Politico predstavuje najdlhšie obdobie, ktoré uplynulo bez oficiálneho dialógu. Neformálne stretnutie zvolal v marci generálny tajomník OSN António Guterres a ďalšie je naplánované na koniec júla.



Osobitný vyslanec Hanh bude podriadený predsedníčke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a bude v úzkej spolupráci s vyslankyňou generálneho tajomníka OSN pre Cyprus Maríou Ángelou Holguín Cuéllarovou.



Cyperský prezident Nikos Christodulides jeho vymenovanie privítal ako „hmatateľný dôkaz, že EÚ stojí pevne a rozhodne na strane Cypru a jeho obyvateľov“. Eurokomisia to podobne označila za potvrdenie svojho záväzku „k zjednoteniu Cypru s cieľom zabezpečiť funkčné a životaschopné komplexné riešenie“, ktoré by bolo v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a so zásadami a právnymi predpismi EÚ.



Hahn, ktorý je členom Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), pôsobil až do vlaňajška 14 rokov ako eurokomisár za Rakúsko. V rámci výkonného orgánu EÚ dohliadal na rôzne portfóliá - najprv regionálnu politiku, potom európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení EÚ a nakoniec na rozpočet a administratívu.