Brusel vyzval Maroko, aby zabránilo nelegálnemu prechodu hraníc

Brusel 18. mája (TASR) - Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová vyzvala v utorok Maroko, aby migrantom "zabránilo v nelegálnom prechode" štátnych hraníc. Jej slová zazneli po tom, ako z tejto severoafrickej krajiny prišlo do susednej španielskej enklávy Ceuta približne 6000 ľudí, píše agentúra AFP.



Johanssonová na pôde Európskeho parlamentu označila prebiehajúci nával migrantov do Ceuty za "znepokojujúci". "Najdôležitejšie teraz je, že Maroko sa naďalej zaväzuje predchádzať nelegálnemu prechodu svojich hraníc a že tí, ktorí nemajú právo na pobyt, sú pokojne a efektívne vrátení naspäť. Španielske hranice sú európske hranice," dodala.



Na územie Ceuty vstúpilo ilegálne v pondelok zhruba 6000 migrantov. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v utorok uviedol, že 2700 z nich už úrady vrátili späť. Išlo o rekordný počet migrantov, ktorí vstúpili za jediný deň do tejto enklávy.



Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, sústavne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.