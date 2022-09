Brusel vyzýva štáty EÚ, aby prehodnotili víza pre ruských občanov

Brusel 9. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) vyzvala v piatok členské štáty EÚ, aby prehodnotili podmienky, za akých vydávajú víza ruským cestujúcim, a vylúčili žiadateľov predstavujúcich hrozbu pre bezpečnosť. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Nemali by sme byť naivní, cieľom (ruského prezidenta Vladimira) Putina je zničiť EÚ a chcel by na nás zaútočiť tam, kde sme najslabší," varovala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.



Na tlačovej konferencii vo fínskej obci Nuijamaa neďaleko hranice Fínska s Ruskom upozornila, že aj civilisti by mohli v EÚ pôsobiť ako špióni, sabotéri alebo provokatéri. Tvrdila tiež, že niektorí ruskí cestujúci sa snažili obťažovať a ponižovať ukrajinských utečencov, ktorým v EÚ udelili štatút ochrany.



"Nemôžeme vylúčiť, že ľudia prichádzajú so zámerom provokovať, snažiť sa vyvolať určité sociálne nepokoje alebo vyprovokovať násilie, výtržnosti," citovala Johanssonovú AFP.



EÚ v piatok oficiálne rozhodla o pozastavení dohody o zjednodušenom vízovom režime s Ruskom, na základe ktorej mohli jeho občania získavať víza na cesty do Únie ľahšie a lacnejšie. Toto opatrenie, súčasť sankčných krokov v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine, bude EÚ uplatňovať od pondelka 12. septembra.



Johanssonová doplnila, že nové pravidlá naďalej umožnia vstupovať do EÚ ruským disidentom, novinárom a občanom s humanitárnymi potrebami, žiadosti o jednoduché turistické a obchodné víza by však podľa nej mali byť "prehodnotené".



Pobaltské štáty Estónsko, Litva a Lotyšsko, ktoré hraničia s Ruskom, už sprísnili svoje vízové predpisy, eurokomisárka však podľa vlastných slov očakáva, že sa budú riadiť usmerneniami EÚ.



Víza na vstup do schengenského priestoru má aktuálne takmer milión ruských občanov. Johanssonová uviedla, že členské štáty Únie by mali prehodnotiť aj ich cestovné dokumenty.