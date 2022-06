Brusel eviduje iniciatívu požadujúcu férové podmienky v odevníctve

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať Európsku iniciatívu občanov s názvom Dobré oblečenie, spravodlivé odmeňovanie (Good Clothes, Fair Pay), ktorá vyzýva exekutívu EÚ, aby navrhla právne predpisy vyžadujúce od spoločností v odevnom a obuvníckom priemysle, aby vo svojich dodávateľských reťazcoch uplatňovali náležitú starostlivosť o zamestnancov vrátane spravodlivej odmeny za vykonanú prácu. Informuje spravodajca TASR.



Podľa oznámenia eurokomisie občianska iniciatíva splnila všetky formálne požiadavky na registráciu a organizátori majú šesť mesiacov na to, aby spustili zber podpisov. Na to, aby EK reagovala, potrebujú zozbierať aspoň milión podpisov počas jedného roka, a to od signatárov z najmenej siedmich rôznych členských krajín eurobloku.



Komisia následne rozhodne, či ich žiadosti vyhovie, v oboch prípadoch bude musieť vysvetliť odôvodnenie svojho postupu.



Európska iniciatíva občanov vo štvrtok (2. 6.) oslavuje už svoje 10. výročie existencie. Počas prvej dekády sa na 90 iniciatívach zúčastnilo viac ako 16 miliónov európskych občanov.



Hranicu jedného milióna podpisov doteraz úspešne dosiahlo šesť iniciatív a štyri ďalšie sú práve otvorené. Tri iniciatívy podnietili zmeny v legislatíve EÚ a iné zas pomohli pri tvorbe politiky na národnej úrovni.



V reakcii na iniciatívy občanov Právo na vodu (Right to Water) a Zákaz glyfosátu (Ban Glyphosate) boli v roku 2021 zavedené nové pravidlá a eurokomisia sa v roku 2023 chystá predložiť legislatívny návrh, ktorým bude reagovať na iniciatívu Koniec klietkovému veku (End the Cage Age), ktorá požaduje zákaz klietkových chovov zvierat na území Únie.



spravodajca TASR Jaromír Novak