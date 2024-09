Brusel zasiahla demonštrácia odborárov na podporu zamestnancov Audi

Brusel 16. septembra (TASR) - V pondelok sa v Bruseli koná celonárodná demonštrácia odborov na znak solidarity s pracovníkmi automobilky Audi a jej subdodávateľov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Konfederácia kresťanských odborov (CSC) vo vyjadrení pre belgické médiá upozornila, že demonštráciu podporia aj ďalšie európske odborové centrály. Očakáva sa asi 10.000 demonštrantov na podporu neistej budúcnosti bruselskej továrne Audi. Mestská hromadná doprava bola kvôli demonštrácii výrazne obmedzená.



Odborové združenia už dali najavo, že sa obávajú ďalších uzávierok továrni a prepúšťania tisícok zamestnancov automobilového priemyslu.



"Problém je v tom, že sa o to nestarali a nechali priemyselné odvetvia v Európe padnúť,“ uviedol Dominique Bray, člen vedenia Národného ústredného zväzu zamestnávateľov (CNE) pre televíziu RTBF. Dodal, že európsky automobilový priemysel "zhltli" Číňania a preto "raz a navždy nastal čas povedať stačilo!"



"Musíme vyrábať produkty v Európe. Musíme prebudovať priemysel v Európe. Toto je jediný spôsob, ako zaručiť zamestnanosť pre každého," odkázal Bray.



Odbory chcú zaradiť krízovú situáciu v priemysle do hlavnej politickej agendy. Generálna tajomníčka CSC Marie-Hélne Skaová pre belgický denník L'Echo uviedla, že treba zaviesť "zákon o Audi", ktorý by aktualizoval "zákon o Renaulte" a zaviedol lepšiu reguláciu a reštrukturalizáciu automobilového sektora.



Budúca vláda bude musieť podľa nej vypracovať novú priemyselnú politiku schopnú konkurovať Číne a Spojeným štátom pri rešpektovaní európskych klimatických cieľov.



Predstavitelia odborových centrál pripomenuli, že v minulotýždňovej správa Maria Draghiho o konkurencieschopnosti európskych firiem, sa spomína potreba investícií na záchranu európskej konkurencieschopnosti vo výške 800 miliárd eur.



Nemecký koncern Volkswagen oznámil, že výroba elektrického modelu vozidla Audi Q8 e-tron, ktorý sa z bruselskej štvrti Forest od roku 2027 presunie do Mexika. Koncern to zdôvodňuje veľkým konkurenčným takom na trhu s elektromobilmi, najmä zo strany Číny a Spojených štátov. Tvrdí, že autá vyrábané v Európe sú drahšie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)