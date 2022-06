Zástupcovia domorodých kmeňov protestovali pred budovami EÚ v Bruseli

Brusel 17. júna (TASR) - Skupina vodcov domorodých kmeňov z Brazílie usporiadala vo štvrtok pred budovami EÚ v Bruseli protestnú akciu, ktorá súvisela so zmiznutím britského novinára a brazílskeho aktivistu v Amazónii. Predpokladá sa, že obaja muži boli zavraždení.



Ako informovala agentúra AFP, sedem členov najväčšieho zastupiteľského orgánu domorodých obyvateľov Brazílie - Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) - počas svojej protestnej akcie odsúdilo atmosféru beztrestnosti a násilia na územiach patriacich ich kmeňom v Amazónii, kde pred dvomi týždňami došlo k zmiznutiu spomínanej dvojice mužov.



Dom Phillips, pôvodom britský novinár na voľnej nohe, roky žijúci v Brazílii a prispievajúci do novín The Guardian, ale aj pre Washington Post, New York Times a Financial Times, a Bruno Pereira, domorodý expert a aktivista za práva domorodých obyvateľov Amazónie, boli údajne zabití, pripomenula AFP.



Podľa britskej televízie Sky News sa medzičasom k ich vražde priznali dvaja bratia: Amarildo da Costa de Oliveira a Oseney da Costa de Oliveira.



Sky News dodala, že jeden z podozrivých sa podľa brazílskej polície priznal k pochovaniu tiel týchto dvoch mužov v džungli. Na ním určenom mieste sa našli ľudské pozostatky, ktoré boli odoslané na identifikáciu.



Jeden z domorodých náčelníkov protestujúcich v Bruseli, Dinamam Tuxa, pre AFP povedal, že brazílska vláda nesie zodpovednosť za osud, ktorý postihol týchto dvoch mužov, spolu so zločincami.



"Bruno Pereira a Dom Phillips sú obeťami vládnej politiky a zločineckých organizácií," vyhlásil. Dodal, že v posledných desaťročiach boli v Amazónii zabité stovky pôvodných obyvateľov a ekologických aktivistov, ktorí bojovali proti nelegálnym farmárom, drevorubačom, baníkom a rybárom.



Phillipsova manželka, Brazílčanka Alessandra Sampaiová, podľa AFP uviedla, že sa zmierila s tým, že jej manžel a Pereira sú mŕtvi. Všetkým, ktorí po nich pátrali - najmä domorodým dobrovoľníkom -, vyjadrila vďaku.



V čase svojho zmiznutia Phillips (57) pracoval na knihe o trvalo udržateľnom rozvoji v Amazónii.



Pereira (41) bol uznávaným obhajcom domorodých obyvateľov regiónu. Phillipsovi robil sprievodcu.



Pereira donedávna viedol miestny úrad brazílskej vládnej agentúry pre domorodcov, známej ako FUNAI, pričom sa zúčastnil na niekoľkých operáciách proti nezákonnému rybolovu.



Pri takýchto operáciách je rybársky výstroj spravidla zhabaný alebo zničený, pričom rybári sú pokutovaní a krátkodobo zadržaní. Na svojich územiach v Amazónii môžu loviť legálne len pôvodní obyvatelia, dodal vo svojom spravodajstve na vysvetlenie Hlas Ameriky.