Brusel žiada členské štáty EÚ, aby pomohli Taliansku s migrantmi

Brusel 11. mája (TASR) - Eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová v pondelok vyzvala členské štáty EÚ, aby preukázali solidaritu s Talianskom po tom, čo k jeho brehom cez víkend dorazilo na člnoch viac ako 1400 migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývam ďalšie členské štáty, aby podporili premiestnenie" migrantov, z ktorých mnohí pravdepodobne požiadajú o azyl, uviedla Johanssonová na mediálnej konferencii po boku vysokého komisára OSN pre utečencov Filippa Grandiho.



"Viem, že je to v tejto pandemickej dobe ťažšie, ale myslím si, že je možné to zvládnuť, a teraz je čas preukázať solidaritu s Talianskom a pomôcť v tejto situácii," uviedla.



Migranti na palube približne 15 člnov priplávali na taliansky ostrov Lampedusa.



Johanssonová v pondelok telefonicky hovorila s talianskou ministerkou vnútra Lucianou Lamorgeseovou a uviedla, že jej úrad je v kontakte s ďalšími krajinami EÚ a žiada ich, aby migrantov prijali.



Johanssonová a Grandi uviedli, že táto situácia ukázala potrebu prijatia nového paktu o migrácii a azyle, ktorý Európska komisia predstavila pred siedmimi mesiacmi. "Potrebujeme tiež dočasné opatrenie na riešenie situácie pred prijatím paktu," povedala eurokomisárka.



Grandi dodal, že pokiaľ ide o migrantov, ktorí cez víkend dorazili do Talianska, "hovoríme o zvládnuteľných počtoch", ktoré sa majú prerozdeliť medzi členské krajiny Únie.