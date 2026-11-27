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Brusel získal ocenenie za inovatívny spôsob regulácie potkanov
Združenie AVPU spája viac ako 300 európskych obcí a miest s cieľom podporovať opatrenia na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Belgické hlavné mesto Brusel získalo na konferencii vo francúzskom meste Niort tretie hlavné ocenenie Združenia miest za čistotu verejných priestranstiev (AVPU). Udelili mu ho za spôsob regulácie populácie potkanov založený na analýze údajov a využívaní inteligentných pascí. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Belga.
Združenie AVPU spája viac ako 300 európskych obcí a miest s cieľom podporovať opatrenia na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev. Každoročne na svojej konferencii udeľuje približne 20 ocenení za čistotu miest samosprávam, ktoré rozvíjajú inovatívne projekty v tejto oblasti. Tri projekty s najvyšším počtom hlasov získavajú hlavné ocenenie AVPU.
Brusel vďaka 25 elektronicky prepojeným pasciam odchytil už 1891 potkanov a prerušil rovnaký počet ich reprodukčných cyklov. Táto metóda zároveň umožnila ušetriť približne 200 kilogramov jedu na potkany.
Pasce rozmiestnené po celom meste lákajú tieto hlodavce na návnadu a následne ich aj usmrtia. Zabraňujú tak tomu, aby zvieratá uhynuli na verejných priestranstvách.
Dezinfekčná služba dostáva prostredníctvom webovej aplikácie upozornenia v reálnom čase vždy, keď sa do pasce chytí potkan. Vďaka tomu môže presne mapovať výskyt hlodavcov na úrovni jednotlivých mestských štvrtí. Táto metóda nevyžaduje použitie jedu a predstavuje bezpečnejšiu a ekologickejšiu alternatívu k tradičným prípravkom na ich hubenie (rodenticídom).
Združenie AVPU spája viac ako 300 európskych obcí a miest s cieľom podporovať opatrenia na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev. Každoročne na svojej konferencii udeľuje približne 20 ocenení za čistotu miest samosprávam, ktoré rozvíjajú inovatívne projekty v tejto oblasti. Tri projekty s najvyšším počtom hlasov získavajú hlavné ocenenie AVPU.
Brusel vďaka 25 elektronicky prepojeným pasciam odchytil už 1891 potkanov a prerušil rovnaký počet ich reprodukčných cyklov. Táto metóda zároveň umožnila ušetriť približne 200 kilogramov jedu na potkany.
Pasce rozmiestnené po celom meste lákajú tieto hlodavce na návnadu a následne ich aj usmrtia. Zabraňujú tak tomu, aby zvieratá uhynuli na verejných priestranstvách.
Dezinfekčná služba dostáva prostredníctvom webovej aplikácie upozornenia v reálnom čase vždy, keď sa do pasce chytí potkan. Vďaka tomu môže presne mapovať výskyt hlodavcov na úrovni jednotlivých mestských štvrtí. Táto metóda nevyžaduje použitie jedu a predstavuje bezpečnejšiu a ekologickejšiu alternatívu k tradičným prípravkom na ich hubenie (rodenticídom).