Bruselom sa šíria správy, že Zelenskyj vystúpi v europarlamente

Brusel 7. februára (TASR) - Správy o tom, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mohol koncom týždňa vystúpiť v Bruseli na summite Európskej únie (9. a 10. februára), sa v pondelok popoludní rozšírili o informáciu, že by sa vo štvrtok, ešte pred summitom, zúčastnil aj na mimoriadnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP). Predstavitelia inštitúcií EÚ tieto správu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili, informuje spravodajca TASR.



Britský denník The Financial Times bol medzi prvými, ktorý o tejto možnosti informoval s tým, že Zelenského návštevu v Bruseli môžu prekaziť bezpečnostné okolnosti.



Belgický internetový denník The Brussels Times a holandská tlačová agentúra ANP s odvolaním sa na "vnútorné zdroje" z prostredia inštitúcií EÚ uviedli, že Zelenskyj vo štvrtok dopoludnia prednesie prejav pred poslancami europarlamentu, na mimoriadnom plenárnom zasadnutí, a hneď potom budovu opustí. O niekoľko hodín neskôr by sa tak mohol zúčastniť na summite šéfov štátov a vlád 27-člennej Únie. Summit sa tradične začína okolo 15.00 hodiny popoludní, zatiaľ však jeho účasť na zasadnutí Európskej rady nebola z bezpečnostných dôvodov potvrdená.



Barend Leyts, hovorca predsedu Európskej rady Charlesa Michela, na otázku viacerých európskych médií, či Zelenskyj zavíta medzi lídrov EÚ, odpovedal vyhlásením, že ukrajinský prezident "nedávno dostal otvorené pozvanie" na oficiálnu návštevu inštitúcií EÚ.



Hovorca Európskeho parlamentu na rovnakú otázku uviedol, že Zelenského návštevu nemôžu "ani potvrdiť, ani vyvrátiť", a to zo "zrejmých bezpečnostných dôvodov".



Ak by Zelenskyj zavítal do Bruselu, symbolicky len krátko pred uplynutím prvého roku od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine a len týždeň po návšteve predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, jej kabinetu a Charlesa Michela v Kyjeve, išlo by o jeho druhú zahraničnú cestu od začiatku vojny.



Lídri EÚ budú na summite v Bruseli rokovať o migrácii, ochrane európskeho jednotného trhu a tiež o situácii na Ukrajine.







