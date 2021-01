Bruselská prokuratúra vyšetruje drogy na večierku, kde bol J. Szájer

Brusel 5. januára (TASR) - Belgická prokuratúra v mene bývalého maďarského europoslanca Józsefa Szájera začala vyšetrovanie týkajúce sa používania drog na nepovolenom večierku koncom minulého novembra v Bruseli. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga.



Oslava v centre Bruselu, ktorá podľa belgických médií mala podobu homosexuálnych orgií, sa konala aj napriek úradnému zákazu nočného vychádzania počas pandémie koronakrízy. Po zákroku polície v noci z 27. na 28. novembra 25 osôb dostalo pokutu za účasť na večierku, na ktorom došlo k orgiám, požívaniu alkoholu a drog, čo bolo v rozpore so zavedenými karanténnymi a hygienickými opatreniami. Jeden z účastníkov nepovolenej oslavy sa nahý pokúsil utiecť po odkvapovej rúre, čo sa mu nepodarilo a zranil sa pri tom. Polícia ho identifikovala ako Józsefa Szájera, maďarského europoslanca a člena maďarskej vládnej strany Fidesz.



Bruselská prokuratúra oznámila, že prebiehajúce vyšetrovanie sa týka používania narkotík na uvedenom večierku. Denník La Derniere Heure v tejto súvislosti pripomenul, že úrady sa už zaoberali porušením platných hygienických a karanténnych opatrení.



"Nebral som drogy. Policajtom som sa na mieste ponúkol, že urobím test na prítomnosť drog, ale neurobili to. Polícia uviedla, že bola u mňa nájdená tabletka extázy. S touto tabletkou nemám nič spoločné. Neviem, kto a ako ju umiestnil," cituje Belga s pôvodného Szájerovho vyhlásenia.



Bývalý europoslanec sa po mediálnom prepuknutí tejto kauzy ospravedlnil za porušenie zákazu zhromažďovania, rezignoval na funkciu poslanca Európskeho parlamentu a po 30-ročnom pôsobení vo Fidesz sa vzdal aj členstva v najvplyvnejšej maďarskej politickej strane, pri ktorej zrode osobne stál.





Spravodajca TASR Jaromír Novak