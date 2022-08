Bruselské Hlavné námestie opäť zdobí tradičný kvetinový koberec

Brusel 12. augusta (TASR) – Vyše milión begónií tvorí tohto roku tradičný kvetinový koberec na bruselskom Hlavnom námestí (Grand-Place). Atrakcia, ktorá by od 12. do 15. augusta mala pritiahnuť niekoľko sto tisíc návštevníkov, je tematicky venovaná prvému kvetinovému kobercu z roku 1971, informuje spravodajca TASR.



Od roku 1971, keď centrum Bruselu skrášlil prvý kvetinový koberec, sa uskutočnilo už 21. rôznych kvetinových výzdob, vždy v dvojročnom intervale a vždy s iným tematickým pojatím výzdoby.



V roku 2020 a 2021 situácia spojená s pandémiou ochorenia Covid-19 nedovolila organizátorom pripomenúť si polstoročnicu tejto tradície, čo sa mesto rozhodlo naplno nahradiť tohto leta.



V poradí 22. vydanie kvetinového koberca je tematicky venované začiatkom tejto tradície, keď mesto zopakovalo rovnaký výtvor ako v roku 1971. Kvetinový koberec s rozlohou 77 m x 24 m je vytvorený z takmer milióna kvetov begónie, informovalo tlačové oddelenie bruselskej samosprávy.



Reprodukcia vzorov, ktoré sa dochovali v archíve mesta, sa ako kresba v životnej veľkosti preniesli na priehľadnú plastovú fóliu s mikrootvormi a po vyznačení jednotlivých línií koberec v piatok dopoludnia pomohlo dotvoriť okolo 120 dobrovoľníkov. Trvalo im to necelé štyri hodiny.



Mestská samospráva spresnila, že tohoročný vizuál obdĺžnikového kvetinového koberca obsahuje všetky prvky prítomné v prvom modeli z roku 1971: vrátane archanjela Michala, patróna mesta Brusel, ktorý zdobí vežu novogotickej mestskej radnice a belgického leva, ktorý je štátnym symbolom Belgického kráľovstva.



“Po dvoch rokoch pandémie bude Hlavné námestie, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO, opäť žiariť tisíc a jedna farbami,” uviedla Delphine Houbová, radkyňa bruselskej radnice pre kultúru a cestovný ruch v správe pre media. Mesto sa rovnako teší, že obnovenie tradície kvetinového koberca ešte viac podporí opätovne sa rozvíjajúci turizmus a pomôže pri oživovaní miestneho hotelového a gastronomického priemyslu.