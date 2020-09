Bruselské letisko má možnosť otestovať sa na COVID-19 hneď po prílete

Brusel 15. septembra (TASR) - Bruselské letisko od pondelka 14. septembra ponúka pasažierom prichádzajúcim z takzvaných "červených zón" v zahraničí možnosť otestovať sa na COVID-19 hneď po prílete. Uviedlo to v utorok v správe pre médiá vedenie tohto najväčšieho belgického letiska.



Cestujúci prichádzajúci z červených zón, čiže z oblastí s vysokou mierou výskytu nového typu koronavírusu, majú možnosť podrobiť sa testom na COVID-19 priamo v areáli letiska.



Medzinárodne uznávaný test PCR je možné vykonať v odletovej hale pred hlavnou budovou letiska. Testovacie centrum prevádzkuje spoločnosť Ecolog a je otvorené denne od 3.30 h až do polnoci.



Pasažieri si môžu zarezervovať termín testovania vopred cez internet, môžu sa však zaregistrovať aj priamo na mieste.



Belgické úrady pre cestujúcich z červených zón vyžadujú povinné testovanie a tiež pobyt v domácej karanténe.



Od konca septembra by malo byť testovacie laboratórium na bruselskom letisku k dispozícii aj pre odlietajúcich cestujúcich. Ide o ústretový krok voči ľuďom cestujúcim do krajín, ktoré vyžadujú doklad o negatívnom teste na COVID-19. Cestujúci budú môcť získať toto osvedčenie priamo na letisku, musia však rátať s dostatočnou časovou rezervou pred odletom.







Spravodajca TASR Jaromír Novak