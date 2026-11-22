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Bruselské letisko pre štrajk letových dispečerov zruší všetky lety
Zachované zostanú len nevyhnutné služby potrebné v prípade núdzových situácií a pre ďalšie lety, pri ktorých je bezpečnosť kriticky dôležitá.
Autor TASR
Brusel 22. novembra (TASR) - Takmer všetky lety v Belgicku budú v pondelok zrušené po tom, ako zamestnanci spoločnosti zabezpečujúcej riadenie letovej prevádzky oznámili, že sa zapoja do celoštátneho štrajku proti úsporným opatreniam vlády. Na letisku v Bruseli však nemajú „vzlietať ani pristávať žiadne lietadlá,“ uviedlo jeho vedenie. Podnikateľský sektor žiada zavedenie povinnej minimálnej prevádzky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Belga.
Spoločnosť Skeyes, ktorá v krajine zodpovedá za riadenie letovej prevádzky, v sobotu oznámila, že v pondelok 23. novembra nebude môcť zabezpečovať bežné služby na belgických letiskách ani vo vzdušnom priestore krajiny, a to od 7.00 h do 21.00 h.
„Očakávaný počet zamestnancov neumožní zaručiť bezpečné zaistenie bežnej leteckej prevádzky... Skeyes je preto nútená dočasne pozastaviť príslušné služby,“ uviedla spoločnosť s tým, že do štrajku sa zapojí 60 percent letových dispečerov.
Skeyes dodala, že zachované zostanú len nevyhnutné služby potrebné v prípade núdzových situácií a pre ďalšie lety, pri ktorých je bezpečnosť kriticky dôležitá.
Letisko Charleroi v Bruseli však oznámilo, že štrajk povedie k „úplnému zastaveniu prevádzky všetkých letísk v krajine na celý deň“, čo zasiahne tisíce cestujúcich. „Bez riadenia letovej prevádzky nemôžu lietadlá vzlietať ani pristávať,“ uviedlo vedenie letiska a zároveň odsúdilo rozhodnutie odborárov „na poslednú chvíľu“, ktoré bude mať „katastrofálne následky“.
Aj spoločnosť Brussels Airlines v sobotu reagovala, že rozhodnutie o štrajku letových dispečerov prišlo neskoro. „Ešte pred niekoľkými hodinami sa očakávalo, že jeho vplyv na prevádzku bruselského letiska bude takmer zanedbateľný,“ uviedla.
Podnikateľská organizácia Voka vyzvala na zavedenie povinnej minimálnej prevádzky na letiskách. Aj keď nespochybňuje právo na štrajk, trvá na tom, že „hospodárske a spoločenské dôsledky musia byť primerané cieľom protestnej akcie“. Podľa nej je neprijateľné, aby štrajk v jedinej časti letiskovej prevádzky úplne zastavil všetku dopravu.
V Belgicku sa v posledných mesiacoch opakovane konali štrajky proti snahám premiéra Barta De Wevera ušetriť v najbližších rokoch desať miliárd eur a znížiť tak vysoký deficit krajiny. Predseda vlády vedie zdĺhavé rokovania s koaličnými partnermi s cieľom dosiahnuť do pondelka dohodu o novom rozpočte s úspornými opatreniami.
De Wever začiatkom novembra ponúkol svoju rezignáciu po tom, ako sa koalícia nedokázala dohodnúť. Belgický kráľ Filip I. ju však odmietol prijať a dal mu viac času na nájdenie riešenia.
Spoločnosť Skeyes, ktorá v krajine zodpovedá za riadenie letovej prevádzky, v sobotu oznámila, že v pondelok 23. novembra nebude môcť zabezpečovať bežné služby na belgických letiskách ani vo vzdušnom priestore krajiny, a to od 7.00 h do 21.00 h.
„Očakávaný počet zamestnancov neumožní zaručiť bezpečné zaistenie bežnej leteckej prevádzky... Skeyes je preto nútená dočasne pozastaviť príslušné služby,“ uviedla spoločnosť s tým, že do štrajku sa zapojí 60 percent letových dispečerov.
Skeyes dodala, že zachované zostanú len nevyhnutné služby potrebné v prípade núdzových situácií a pre ďalšie lety, pri ktorých je bezpečnosť kriticky dôležitá.
Letisko Charleroi v Bruseli však oznámilo, že štrajk povedie k „úplnému zastaveniu prevádzky všetkých letísk v krajine na celý deň“, čo zasiahne tisíce cestujúcich. „Bez riadenia letovej prevádzky nemôžu lietadlá vzlietať ani pristávať,“ uviedlo vedenie letiska a zároveň odsúdilo rozhodnutie odborárov „na poslednú chvíľu“, ktoré bude mať „katastrofálne následky“.
Aj spoločnosť Brussels Airlines v sobotu reagovala, že rozhodnutie o štrajku letových dispečerov prišlo neskoro. „Ešte pred niekoľkými hodinami sa očakávalo, že jeho vplyv na prevádzku bruselského letiska bude takmer zanedbateľný,“ uviedla.
Podnikateľská organizácia Voka vyzvala na zavedenie povinnej minimálnej prevádzky na letiskách. Aj keď nespochybňuje právo na štrajk, trvá na tom, že „hospodárske a spoločenské dôsledky musia byť primerané cieľom protestnej akcie“. Podľa nej je neprijateľné, aby štrajk v jedinej časti letiskovej prevádzky úplne zastavil všetku dopravu.
V Belgicku sa v posledných mesiacoch opakovane konali štrajky proti snahám premiéra Barta De Wevera ušetriť v najbližších rokoch desať miliárd eur a znížiť tak vysoký deficit krajiny. Predseda vlády vedie zdĺhavé rokovania s koaličnými partnermi s cieľom dosiahnuť do pondelka dohodu o novom rozpočte s úspornými opatreniami.
De Wever začiatkom novembra ponúkol svoju rezignáciu po tom, ako sa koalícia nedokázala dohodnúť. Belgický kráľ Filip I. ju však odmietol prijať a dal mu viac času na nájdenie riešenia.