Bruselské letisko uzavreli po spozorovaní dronu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Drony spozorovali aj pri menšom letisku v meste Lige, ktoré taktiež uzavreli.

Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Bruselské letisko Zaventem v utorok večer krátko pred 20.00 h uzavreli po spozorovaní dronu. Lety odkláňajú na okolité letiská, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a LaPresse.

„Momentálne nepristávajú ani neodlietajú žiadne lety,“ uviedla hovorkyňa letiska s tým, že nie je jasné, ako dlho letisko ostane uzavreté. Podľa webovej stránky Flightradar24 odklonili na letisko v Oostende aj let lietadla Brussels Airline z Prahy.

Drony spozorovali aj pri menšom letisku v meste Lige, ktoré taktiež uzavreli. V septembri rovnaké okolnosti prinútili úrady uzavrieť letiská v Kodani a Osle. Drony sa minulý víkend objavili aj nad jednou z belgických leteckých základní.
