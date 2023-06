Bruselské nemocnice nebudú môcť odmietať žiadosti o interrupcie

Brusel 20. júna (TASR) - Žiadna nemocnica v Bruseli nebude môcť od začiatku budúceho roka odmietnuť žiadosti o vykonanie umelého prerušenia tehotenstva. Uviedol v utorok internetový denník The Brussels Times, informuje spravodajca TASR.



Téma interrupcií nadobudla v Belgicku na dôležitosti po vlaňajšom Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil ústavné právo na takéto zákroky. Vláda regiónu Brusel však rozhodla zaujať iný postoj a posilniť naopak práva žien.



"Každá žena musí mať možnosť slobodne sa rozhodovať o svojom tele. Podľa bruselskej vlády to zahŕňa právo na dobrovoľné ukončenie tehotenstva v nemocnici podľa vlastného výberu a za podmienok stanovených zákonom," oznámil Alain Maron, minister zdravotníctva bruselského regionálneho kabinetu.



Podľa jeho slov "nie je prijateľné, aby ženám v Bruseli bolo v roku 2023 odmietnuté dobrovoľné ukončenie tehotenstva v nemocnici".



Prekážkou pre výkon interrupcií v nemocniciach už nebude ani výhrada vo svedomí zo strany lekárov.



Starostlivosť, ktorú pacienti v bruselských nemocniciach dostávajú, sa líši od nemocnice k nemocnici, čo vedie k rozdielom v dostupnosti a kvalite zdravotnej starostlivosti. Dekrét, ktorý regionálna vláda v Bruseli prijala koncom mája, zadefinoval nové štandardy dostupnosti a kvality pre všetky bruselské nemocnice.



Uvedené štandardy zavádzajú aj rozšírené právo na účinnú interrupčnú starostlivosť. Do platnosti vstúpia v januári 2024.



V praxi tieto konkrétne opatrenia budú znamenať, že každá nemocnica bude musieť reagovať na každú prijatú žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva, a to buď tak, že výkon zaistí priamo vo svojich priestoroch alebo žiadateľkám sprostredkuje zákrok vo vlastnej sieti nemocníc a zdravotných zariadení.



V súčasnosti nie je v niektorých nemocniciach možné uskutočniť zákroky na prerušenie tehotenstva kvôli "individuálnym výhradám vo svedomí" lekárov, čo vyplýva z platného belgického federálneho zákona.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)