Brussels Airlines predĺžila zákaz letov do Tel Avivu do konca roka

Brusel 11. novembra (TASR) - Nemecká letecká dopravná skupina Lufthansa, ktorej súčasťou je aj spoločnosť Brussels Airlines, oznámila v pondelok, že predĺži pozastavenie svojich leteckých spojení s Tel Avivom do 15. decembra. Dôvodom je aj naďalej konflikt na Blízkom východe, uviedla tlačová agentúra Belga ako informuje spravodajca TASR.



Cestujúci, ktorých sa úprava leteckého režimu dotkla, si môžu bezplatne vytvoriť novú rezerváciu na neskorší dátum odletu alebo môžu získať plnú finančnú náhradu v cene už zakúpených leteniek, uviedla spoločnosť Brussels Airlines v pondelňajšej tlačovej správe.



Pozastavenie letov je plánované do 31. decembra 2024, vrátane tohto dňa, pre celú skupinu Lufthansa Airlines.



Brussels Airlines a ďalšie spoločnosti z tejto skupiny už začiatkom augusta na jeden mesiac pozastavili svoje lety na letisko v Tel Avive. V polovici septembra boli lety do tej istej destinácie opäť pozastavené z dôvodu zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie v regióne a prepuknutia novej vlny násilných stretov medzi izraelskými silami a militantným hnutiami - palestínskym Hamasom a libanonským Hizbaláhom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)