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BRUTÁLNY ÚTOK NOŽOM v Británii: Zadržali muža zo Sudánu
Krátko po útoku sa na sociálnych sieťach začal šíriť videozáznam zachytávajúci útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá.
Autor TASR
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Belfast/Londýn 9. júna (TASR) — Muž vo veku okolo 40 rokov utrpel vážne poranenia očí, tváre a chrbta pri útoku nožom, ku ktorému došlo v pondelok večer v severoírskej metropole Belfast. Polícia následne zadržala tridsiatnika pravdepodobne sudánskeho pôvodu, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu. TASR o tom informuje na základe správy televízií Sky News a BBC.
Krátko po útoku sa na sociálnych sieťach začal šíriť videozáznam zachytávajúci útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci zasiahli a snažili sa útok zastaviť. Polícia dorazila na miesto o niekoľko minút a útočníka zadržala.
Severoírska polícia (PSNI) uviedla, že vyšetruje motív tohto činu, terorizmus však predbežne vylúčila. Podľa doterajších zistení sa podozrivý v zatiaľ nezistenom časovom období presunul najprv zo Sudánu do Paríža a odtiaľ odletel do Dublinu. Vo februári 2023 pricestoval autobusom z írskej metropoly do Belfastu, kde požiadal o azyl. Povolenie na pobyt v Británii dostal v septembri toho istého roku. V Belfaste býval neďaleko miesta útoku, ktorý sa stal pred bytovým komplexom na Kinnaird Avenue.
Britský premiér Keir Starmer označil útok za „strašný“ a „odporný“ a poďakoval sa občanom, ktorí zasiahli a zabránili ďalšiemu krviprelievaniu.
Severoírski politici útok ostro odsúdili. Ministerka spravodlivosti Naomi Longová vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila video zachytávajúce tento čin.
Rovnakú výzvu zverejnila polícia, podľa ktorej to môže spôsobiť ďalšiu traumu rodine obete a narušiť vyšetrovanie. Zároveň upozornila na vlnu dezinformácií, ktoré sa po incidente objavili na sociálnych sieťach – vrátane nepravdivých tvrdení o motíve, identite obete či údajnom pokuse útočníka odrezať obeti hlavu. Niektoré účty na sociálnych sieťach podľa stránky TheJournal.ie využívajú incident na podnecovanie napätia a šírenie protiimigračných nálad.
Napätie v Británii sa zvýšilo po minulotýždňových násilnostiach v juhoanglickom Southamptone, ktoré vyvolal postup polície v prípade vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.
Krátko po útoku sa na sociálnych sieťach začal šíriť videozáznam zachytávajúci útočníka sediaceho obkročmo na inom mužovi ležiacom na zemi, ako ho opakovane bodá. Okoloidúci zasiahli a snažili sa útok zastaviť. Polícia dorazila na miesto o niekoľko minút a útočníka zadržala.
Severoírska polícia (PSNI) uviedla, že vyšetruje motív tohto činu, terorizmus však predbežne vylúčila. Podľa doterajších zistení sa podozrivý v zatiaľ nezistenom časovom období presunul najprv zo Sudánu do Paríža a odtiaľ odletel do Dublinu. Vo februári 2023 pricestoval autobusom z írskej metropoly do Belfastu, kde požiadal o azyl. Povolenie na pobyt v Británii dostal v septembri toho istého roku. V Belfaste býval neďaleko miesta útoku, ktorý sa stal pred bytovým komplexom na Kinnaird Avenue.
Britský premiér Keir Starmer označil útok za „strašný“ a „odporný“ a poďakoval sa občanom, ktorí zasiahli a zabránili ďalšiemu krviprelievaniu.
Severoírski politici útok ostro odsúdili. Ministerka spravodlivosti Naomi Longová vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj a nešírila video zachytávajúce tento čin.
Rovnakú výzvu zverejnila polícia, podľa ktorej to môže spôsobiť ďalšiu traumu rodine obete a narušiť vyšetrovanie. Zároveň upozornila na vlnu dezinformácií, ktoré sa po incidente objavili na sociálnych sieťach – vrátane nepravdivých tvrdení o motíve, identite obete či údajnom pokuse útočníka odrezať obeti hlavu. Niektoré účty na sociálnych sieťach podľa stránky TheJournal.ie využívajú incident na podnecovanie napätia a šírenie protiimigračných nálad.
Napätie v Británii sa zvýšilo po minulotýždňových násilnostiach v juhoanglickom Southamptone, ktoré vyvolal postup polície v prípade vraždy 18-ročného študenta mužom sikhského pôvodu. Ukázalo sa totiž, že útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku. V dôsledku toho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.