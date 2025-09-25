< sekcia Zahraničie
Bryan Ferry, spevák a kapelník Roxy Music, má 80 rokov
Napriek umelecky prepracovanej produkcii sa v širšom meradle presadil aj singlami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 24. septembra (TASR) - Bryan Ferry patrí medzi plodných autorov a interpretov s vycibreným štýlom a značným renomé. Známy je ako kapelník a spevák úspešného projektu Roxy Music, ale vysoko cenené sú aj viaceré jeho sólové albumy. Získal si postavenie výraznej kultúrnej osobnosti 70. a 80. rokov minulého storočia. V piatok 26. septembra bude mať britský muzikant 80 rokov.
Napriek umelecky prepracovanej produkcii sa v širšom meradle presadil aj singlami. Pred 40 rokmi to jeho album Boys and Girls dotiahol na špicu britskej hitparády, predtým sa mu to s kapelou podarilo trikrát. V roku 1982 vydali Roxy Music zatiaľ posledný originálny album a Avalon sa stal ich celosvetovo najúspešnejším projektom.
Bryan Ferry sa narodil 26. septembra 1945 v anglickom mestečku metropolitnej oblasti Sunderlandu so slávnym názvom Washington. Hoci vyrastal v robotníckej rodine, veľmi skoro sa začal prejavovať jeho záujem o umenie, najprv študoval výtvarné. Po ukončení univerzity v Newcastli začal učiť na strednej škole, no ťahalo ho to k hudbe.
V roku 1970 založil s kamarátmi v Londýne skupinu Roxy Music a hneď bol jej lídrom, navyše spieval a skladal piesne. Od začiatku s ním pôsobili osobnosti, neskorší úspešný muzikant a superproducent Brian Eno na prvých dvoch albumoch a gitarista Phil Manzanera počas celej kariéry. Kapela okamžite zaznamenala medzinárodný úspech vydaním svojho debutového albumu Roxy Music (1972), ktorý priniesol bohatú zmes zvukov odrážajúcich Ferryho záujem skúmať rôzne hudobné žánre. V neskorších vydaniach sa na tejto platni nachádzal aj singel Virginia Plan, prvý pesničkový hit kapely.
Druhý album For Your Pleasure (1973) ďalej rozvíjal originálny zvuk i vizuálnu identitu kapely a ešte v tom roku Roxy Music vydali Stranded. Ocitli sa ním na čele rebríčka v UK, zabodoval tiež singel Street Life. Darilo sa aj albumom Country Life (1974) a Siren (1975), z neho vydali singel Love Is The Drug. V Británii sa dostal na druhé miesto a v tom období najlepšie demonštroval Ferryho hudobný svet artrocku a tzv. sofistikovaného popu na svojsky poňatej novej vlne.
Po menšej tvorivej pauze nasledovali albumy Mefisto (1979), Flesh and Blood (1980) a Avalon (1982). Druhé dva dobyli UK rebríček a ako hity zabodovali Over You, Same Old Scene, More Than This i Avalon. Jediný jednotkový singel však bola práve v tomto období nealbumová prerábka staršej piesne Jealous Guy, Roxy Music vyťažili z toho, že originál Johna Lennona z albumu Imagine (1971) nevyšiel na singli.
Bryan Ferry, sám produktívny a vynaliezavý autor, mal ku coverom všeobecne blízko. V prvej fáze Roxy Music si túto záľubu realizoval na paralelných sólo albumoch. Na záver druhého umiestnil prvú vlastnú nahrávku a na tretí síce päť, ale všetky vyšli predtým na platniach jeho kapely. Až v roku 1977 nahral Ferry "vlastný" a úspešný album In Your Mind a o rok neskôr The Bride Stripped Bare. Potom sa ďalšie štyri roky venoval výhrady Roxy Music.
Práve na najúspešnejšie obdobie slávnej skupiny nadviazal Bryan Ferry sólovým albumom Boys And Girls. Nachádzali sa na ňom úspešné single Slave to Love, Don't Stop the Dance a Windswept, aj preto bola platňa na britských ostrovoch v polovici júna najpredávanejšia. Výbornú komerčnú výslednicu mali tiež albumy Bte Noire (1987) a Taxi (1993). Od roku 1994 do 2018 vydal britský hudobník ďalších osem albumov a ani jeden v jeho domovine nezostal bez ohlasu. Tento rok si zaexperimentoval spolu s vizuálnou umelkyňou a spisovateľkou Ameliou Barrattovou na albume Loose Talk.
Ferry medzitým dvakrát oživil Roxy Music (2001–2011, 2022) a necháva projekt stále otvorený. Ináč demonštruje, že jeho vycibrený starosvetský vkus vie ísť s dobou, napríklad vydávaním vybraných roxy-pesničiek na EP-formátoch, tematicky s vtipnými žánrovými názvami Art Rock, Dancefloor, Ballads, Rockers a Futurist.
Bryan Ferry mal v rozpuku hudobnej kariéry dvojročný vzťah s modelkou Jerry Hallovou, tá si však v roku 1977 začala s Mickom Jaggerom. V roku 1982 sa líder Roxy Music oženil s Lucy Helmoreovou a z 20-ročného vzťahu sa narodili tri deti. Potom bol ešte raz krátko ženatý. Hoci od roku 2018 nevydal žiadny nový materiál, trávi veľa času v štúdiu. „Väčšinu dní som v štúdiu a večer chodím na večeru – zvyčajne len s jednou osobou,“ prezradil vlani v rozhovore pre The Times: „Víkendy si nechávam voľné, aby som sa trochu nadýchal čerstvého vzduchu alebo čokoľvek iné, ale v podstate pracujem. Nerobím toho veľa, lebo hudba si vyžaduje čas."
Napriek umelecky prepracovanej produkcii sa v širšom meradle presadil aj singlami. Pred 40 rokmi to jeho album Boys and Girls dotiahol na špicu britskej hitparády, predtým sa mu to s kapelou podarilo trikrát. V roku 1982 vydali Roxy Music zatiaľ posledný originálny album a Avalon sa stal ich celosvetovo najúspešnejším projektom.
Bryan Ferry sa narodil 26. septembra 1945 v anglickom mestečku metropolitnej oblasti Sunderlandu so slávnym názvom Washington. Hoci vyrastal v robotníckej rodine, veľmi skoro sa začal prejavovať jeho záujem o umenie, najprv študoval výtvarné. Po ukončení univerzity v Newcastli začal učiť na strednej škole, no ťahalo ho to k hudbe.
V roku 1970 založil s kamarátmi v Londýne skupinu Roxy Music a hneď bol jej lídrom, navyše spieval a skladal piesne. Od začiatku s ním pôsobili osobnosti, neskorší úspešný muzikant a superproducent Brian Eno na prvých dvoch albumoch a gitarista Phil Manzanera počas celej kariéry. Kapela okamžite zaznamenala medzinárodný úspech vydaním svojho debutového albumu Roxy Music (1972), ktorý priniesol bohatú zmes zvukov odrážajúcich Ferryho záujem skúmať rôzne hudobné žánre. V neskorších vydaniach sa na tejto platni nachádzal aj singel Virginia Plan, prvý pesničkový hit kapely.
Druhý album For Your Pleasure (1973) ďalej rozvíjal originálny zvuk i vizuálnu identitu kapely a ešte v tom roku Roxy Music vydali Stranded. Ocitli sa ním na čele rebríčka v UK, zabodoval tiež singel Street Life. Darilo sa aj albumom Country Life (1974) a Siren (1975), z neho vydali singel Love Is The Drug. V Británii sa dostal na druhé miesto a v tom období najlepšie demonštroval Ferryho hudobný svet artrocku a tzv. sofistikovaného popu na svojsky poňatej novej vlne.
Po menšej tvorivej pauze nasledovali albumy Mefisto (1979), Flesh and Blood (1980) a Avalon (1982). Druhé dva dobyli UK rebríček a ako hity zabodovali Over You, Same Old Scene, More Than This i Avalon. Jediný jednotkový singel však bola práve v tomto období nealbumová prerábka staršej piesne Jealous Guy, Roxy Music vyťažili z toho, že originál Johna Lennona z albumu Imagine (1971) nevyšiel na singli.
Bryan Ferry, sám produktívny a vynaliezavý autor, mal ku coverom všeobecne blízko. V prvej fáze Roxy Music si túto záľubu realizoval na paralelných sólo albumoch. Na záver druhého umiestnil prvú vlastnú nahrávku a na tretí síce päť, ale všetky vyšli predtým na platniach jeho kapely. Až v roku 1977 nahral Ferry "vlastný" a úspešný album In Your Mind a o rok neskôr The Bride Stripped Bare. Potom sa ďalšie štyri roky venoval výhrady Roxy Music.
Práve na najúspešnejšie obdobie slávnej skupiny nadviazal Bryan Ferry sólovým albumom Boys And Girls. Nachádzali sa na ňom úspešné single Slave to Love, Don't Stop the Dance a Windswept, aj preto bola platňa na britských ostrovoch v polovici júna najpredávanejšia. Výbornú komerčnú výslednicu mali tiež albumy Bte Noire (1987) a Taxi (1993). Od roku 1994 do 2018 vydal britský hudobník ďalších osem albumov a ani jeden v jeho domovine nezostal bez ohlasu. Tento rok si zaexperimentoval spolu s vizuálnou umelkyňou a spisovateľkou Ameliou Barrattovou na albume Loose Talk.
Ferry medzitým dvakrát oživil Roxy Music (2001–2011, 2022) a necháva projekt stále otvorený. Ináč demonštruje, že jeho vycibrený starosvetský vkus vie ísť s dobou, napríklad vydávaním vybraných roxy-pesničiek na EP-formátoch, tematicky s vtipnými žánrovými názvami Art Rock, Dancefloor, Ballads, Rockers a Futurist.
Bryan Ferry mal v rozpuku hudobnej kariéry dvojročný vzťah s modelkou Jerry Hallovou, tá si však v roku 1977 začala s Mickom Jaggerom. V roku 1982 sa líder Roxy Music oženil s Lucy Helmoreovou a z 20-ročného vzťahu sa narodili tri deti. Potom bol ešte raz krátko ženatý. Hoci od roku 2018 nevydal žiadny nový materiál, trávi veľa času v štúdiu. „Väčšinu dní som v štúdiu a večer chodím na večeru – zvyčajne len s jednou osobou,“ prezradil vlani v rozhovore pre The Times: „Víkendy si nechávam voľné, aby som sa trochu nadýchal čerstvého vzduchu alebo čokoľvek iné, ale v podstate pracujem. Nerobím toho veľa, lebo hudba si vyžaduje čas."