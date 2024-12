Brzezinski: Poľsko vedie v zavádzaní systému bojového velenia IBCS

Varšava 18. decembra (TASR) - Poľsko je prvou krajinou na svete, ktorá dosiahla počiatočnú operačnú pripravenosť Integrovaného systému bojového velenia (IBCS) americkej výroby. Uviedol to v stredu veľvyslanec USA vo Varšave Mark Brzezinski, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry PAP.



Brzezinski sprevádzal poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza na návšteve brigády protivzdušnej obrany v Sochaczewe západne od Varšavy. Pozreli si tam výcvik, pri ktorom vojaci použili americký protiraketový systém Patriot.



Americký veľvyslanec vyzdvihol, že IBCS je "technológiou, ktorá mení pravidlá hry". Podotkol, že tento systém ešte len začínajú používať pozemné sily Spojených štátov, pre ktoré ide o kľúčový prvok modernizácie. Povedal tiež, že USA a Poľsko budú spoločne chrániť vzdušný priestor nad strednou Európou vrátane poľského.



IBCS vyvinula spoločnosť Northrop Grumman. Pozostáva zo siete radarov posielajúcich informácie do každého zbraňového systému, ktorý je k dispozícii, aby mohli byť zostrelené nepriateľské rakety alebo lietadlá.



Poľsko vyvíja trojvrstvový systém protivzdušnej obrany, ktorý bude schopný zostreliť ciele vo vzdialenosti od niekoľkých do 150 kilometrov. Komponent Wisla pozostávajúci z rakiet Patriot má stredný dosah do 150 kilometrov, komponent Narew s krátkym dosahom pokryje vzdialenosti do 25 kilometrov a prvok Pilica bude určený proti strelám, dronom a lietadlám vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov.