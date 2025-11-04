< sekcia Zahraničie
Buckinghamský palác otvorí výstavu so šatami kráľovnej Alžbety II.
Vstupenky na výstavu, ktorá potrvá od 10. apríla do 18. októbra 2026, sa začnú predávať v utorok.
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Buckinghamský palác budúci rok usporiada výstavu, ktorá predstaví módne dedičstvo zosnulej britskej panovníčky Alžbety II. Výstava „Kráľovná Alžbeta II.: Jej život v štýle“ odprezentuje približne 200 odevov, ktoré nosila počas svojho 96-ročného života, z ktorých polovica nebola nikdy predtým vystavená, uviedla Kráľovská zbierka (The Royal Collection) v utorkovom vyhlásení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Šatník zosnulej kráľovnej je mementom veľmi dlhého života - života plného povinností a v mnohých ohľadoch ide o akúsi časovú kapsulu,“ povedal britský návrhár Erdem Moralioglu.
Alžbetin štýl a jej propagácia britskej kultúry mali „enormný vplyv na britskú módu“, povedal módny návrhár Richard Quinn. Dodal, že kráľovná počas svojho života zdôrazňovala význam britských návrhárov a vyzdvihovala dôležitosť britskej módy vo svete.
V galérii si návštevníci budú môcť obzrieť Alžbetine svadobné aj korunovačné šaty. Súčasťou výstavy budú aj náčrty, niektoré s poznámkami návrhárov, dokonca aj so zápiskami samotnej zosnulej kráľovnej.
Vystavené budú aj praktické kúsky z kráľovninho súkromného šatníka, vrátane jazdeckého oblečenia a charakteristických šatiek.
Jedným z neobvyklých exponátov je priehľadný plastový plášť do dažďa, ktorý v 60. rokoch navrhol módny návrhár Hardy Amies a ktorý bol „na tú dobu pozoruhodne moderný“, uviedla Kráľovská zbierka.
Vstupenky na výstavu, ktorá potrvá od 10. apríla do 18. októbra 2026, sa začnú predávať v utorok.
Alžbeta II. zomrela 8. septembra 2022 vo veku 96 rokov na škótskom zámku Balmoral. Bola najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou, na trón nastúpila ako 25-ročná po smrti svojho otca Juraja VI. Vládla 70 rokov, väčšina žijúcich Britov tak až do vlaňajšieho 8. septembra iného panovníka v krajine nezažila. Počas desaťdňového oficiálneho obdobia smútku sa v Londýne vlani v septembri zišli desaťtisíce ľudí, aby jej vzdali hold.
