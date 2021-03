Buckinghamský palác podľa Markleovej šíri nepravdy o nej a Harrym

Londýn/New York 4. marca (TASR) - Meghan Markleová obvinila Buckinghamský palác, že šíri o nej a o jej manželovi princovi Harrym nepravdy. Bývalá herečka to uviedla počas rozhovoru so svetoznámou americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.



Americká televízia CBS zverejnila krátku ukážku z rozhovoru, ktorý plánuje odvysielať v nedeľu 7. marca, len niekoľko hodín po tom, ako Buckinghamský palác oznámil vyšetrovanie Markleovej správania sa. Britské médiá totiž priniesli správy, že bývalá herečka v minulosti šikanovala zamestnancov paláca.



"Netuším, ako mohli očakávať, že budeme po toľkom čase ticho, zatiaľ čo Firma hrá aktívnu rolu pri šírení neprávd o nás dvoch," povedala Markleová. Firma je ďalšie meno pre kráľovskú rodinu, často používané napríklad princom Philipom, pripomína britský denník Financial Times.



"Kráľovská domácnosť... netoleruje ani nebude tolerovať šikanovanie a obťažovanie," uviedol palác vo vyhlásení. Markleová následne reagovala vlastných vyhlásením.



"Vojvodkyňa je nešťastná z tohto posledného útoku na jej charakter, najmä ako osoba, ktorá bola sama terčom šikanovania," uviedol Markleovej hovorca. "Je odhodlaná pokračovať vo svojej práci zameranej na budovanie súcitu po celom svete a bude sa naďalej usilovať byť dobrým príkladom," dodal hovorca.



Britský princ Harry a jeho manželka oznámili vo februári, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny.



Harry a Meghan sa kráľovských povinností oficiálne vzdali vlani koncom marca, s kráľovskou rodinou sa však dohodli, že svoju situáciu po roku posúdia.



Harry a Meghan v súčasnosti žijú v americkej Kalifornii a očakávajú svoje druhé dieťa. Odvtedy, ako ukončili svoje kráľovské povinnosti, sa venujú charitatívnej činnosti a podpísali kontrakt s televíznymi stanicami a inými médiami v súvislosti so spustením svojho debutového podcastu.