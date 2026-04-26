Buckinghamský palác potvrdil návštevu kráľovského páru v USA
Buckinghamský palác vydal toto vyhlásenie zrejme v reakcii na streľbu, ku ktorej došlo počas sobotňajšieho galavečera združenia korešpondentov Bieleho domu (White House Correspondents’ Dinner).
Autor TASR
Londýn 26. apríla (TASR) - Buckinghamský palác v nedeľu potvrdil, že štátna návšteva kráľa Karola III. a kráľovnej Kamily v USA sa uskutoční podľa plánu.
„Po konzultáciách na oboch stranách Atlantiku počas dnešného dňa a na základe odporúčania vlády môžeme potvrdiť, že štátna návšteva ich veličenstiev sa uskutoční podľa plánu,“ uviedol palác vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.
Počas štvordňovej návštevy, ktorá má za cieľ zdôrazniť historické vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a USA pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, by mal britský kráľovský pár zavítať do Washingtonu aj New Yorku.
Buckinghamský palác vydal toto vyhlásenie zrejme v reakcii na streľbu, ku ktorej došlo počas sobotňajšieho galavečera združenia korešpondentov Bieleho domu (White House Correspondents’ Dinner). V sále hotela Washington Hilton, kde sa útok odohral, bol aj prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Z jeho príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier. Predtým než ho spacifikovali sa mu podarilo postreliť jedného člena Tajnej služby, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu. Je mimo ohrozenia života.
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche informoval, že cieľom strelca boli členovia administratívy prezidenta Trumpa. Zadržaný muž pri výsluchu nespolupracuje. V pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú viacero obvinení.
