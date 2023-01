Buď prehráte, alebo zomriete, napísal anonym v liste Babišovi

Praha 24. januára (TASR) - Kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš v utorok zverejnil list, v ktorom sa mu anonym vyhrážal zabitím. Expremiér v tej súvislosti vyzval ľudí, aby zastavili zlobu. Poprel, že by nenávisť šíril aj on prostredníctvom svojej kampane. Za agresívnych označil podporovateľov svojho súpera Petra Pavla, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Babiš pripomenul, že minulý týždeň prišla jeho žene obálka, v ktorej bol ostrý náboj a urážlivý list. Ďalšia anonymná zásielka mu prišla v pondelok. Odosielateľ sa v nej českému expremiérovi vyhráža smrťou. "Ak, Andrej, vyhráte prezidentské voľby, vezmem si flintu a vydám sa na svoj posledný lov. Toho raka, ktorého v sebe nosím, už aj tak nepremôžem," citoval Babiš z listu. "Buď prehráte, alebo zomriete," pokračoval odosielateľ s tým, že ak sa Babiš vzdá, zachráni si život.



Predseda hnutia ANO list ohlásil na polícii. "Aktuálna situácia je už ďaleko za hranou toho, čo som schopný pochopiť," povedal Babiš s tým, že to nadobudlo "šialené rozmery". Aby ochránil svoje okolie, zrušil zvyšok kontaktnej kampane.



Agresivita ľudí podľa neho stúpa aj na mítingoch – na akcii v Jablonci ho dav vraj takmer ušliapal. "Prestaňme s tou zlobou, nenávisťou a agresivitou. Prezidentské voľby sú o tri dni, v nich si každý z nás slobodne vyberie svojho kandidáta a život pôjde ďalej," vyzval ľudí Babiš. "Áno, sú to dôležité voľby, ale nie je to predsa dôvod, aby sa niekto niekomu vyhrážal násilím či smrťou," dodal.



Krátko pred brífingom ho na Twitteri vyzval jeho protikandidát Petr Pavel na upokojenie situácie v spoločnosti. Babiš na to reagoval slovami, aby si Pavel pozametal pred vlastným prahom. "Z našej strany nie je nič. Nám sa vyhrážajú, nás napádajú na mítingoch," vyhlásil expremiér s tým, že práve voliči jeho protikandidáta sú agresívni. Pavlovu výzvu označil za nezmyselnú. "Ja určite nie som ten, kto šíri nenávisť," dodal.



Druhé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční najbližší piatok a sobotu (27. a 28. januára). Všetky štyri prieskumy publikované pred druhým kolom prezidentských volieb favorizujú Petra Pavla.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)