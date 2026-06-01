Budanov: Dohoda o ukončení vojny s Ruskom do zimy je realistická
Kyjev 1. júna (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v pondelok vyhlásil, že dosiahnutie dohody o ukončení vojny s Ruskom do zimy považuje za „realistický“ výsledok. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľnom televíznom rozhovore povedal, že chce pokračovať v rokovaniach o zabezpečení mieru s Ruskom ešte pred začiatkom zimy, aby sa zohľadnila zlepšená strategická pozícia Kyjeva.
Reuters pripomína, že rokovania o mierovej dohode, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, v posledných mesiacoch uviazli na mŕtvom bode v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Budanov v pondelok uviedol, že očakáva, že americká delegácia v blízkej budúcnosti navštívi Moskvu aj Kyjev. Žiadne podrobnosti však neposkytol.
„Toto je pokyn prezidenta: pokúsiť sa ukončiť túto vojnu čo najskôr... najlepšie pred zimou,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii. „Podľa môjho názoru je to absolútne vhodné, dobre načasované a realistické,“ dodal.
Zelenskyj a ďalší ukrajinskí predstavitelia avizovali, že postup ruských síl na zemi sa spomalil, pripomína Reuters. Kyjev medzičasom zintenzívnil údery na ruskom území, zamerané predovšetkým na ropný priemysel.
