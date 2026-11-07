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Budanov dostal pokutu za používanie ruštiny pri výkone funkcie
Ukrajinský jazykový zákon nezakazuje verejným činiteľom používať ruštinu v súkromnom živote.
Autor TASR
Kyjev 7. novembra (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov dostal pokutu za to, že pri výkone svojej funkcie hovoril po rusky. V sobotu o tom na sociálnej sieti Facebook informovala komisárka pre ochranu štátneho jazyka Olena Ivanovská, hoci Budanova priamo nemenovala.
Podľa agentúry DPA Ivanovská uviedla, že daná osoba sa k porušeniu predpisov priznala a pokutu zaplatí v stanovenej lehote. Ukrajinský jazykový zákon za prvé porušenie stanovuje pokutu od 3400 do 8500 hrivien (približne 67 až 167 dolárov). Budanov sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.
Ivanovská sa zmienila aj o incidente, počas ktorého Budanov prešiel do ruštiny. Došlo k tomu v pondelok, keď sa niekoľko stoviek ľudí zišlo na proteste pred provizórnym vojenským väzením na predmestí Kyjeva. Demonštranti mali podozrenie, že príslušníci Národnej gardy tam zle zaobchádzajú so zadržiavanými dezertérmi. Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť.
Ukrajinské súdnictvo vyšetruje, či vojaci v tomto prípade neprekročili svoje právomoci. Zaoberá sa aj podozreniami, že nepokoje boli vyvolané zámerne.
Budanov, bývalý generál vojenskej rozviedky, sa pokúsil situáciu upokojiť. Na videozázname hovorí so zraneným 14-ročným účastníkom protestu čiastočne po ukrajinsky a čiastočne po rusky. V ruštine odpovedal aj na telefonát jeho sestry a v tomto jazyku vydával pokyny.
V Kyjeve sú pritom ukrajinčina aj ruština bežnou súčasťou každodennej komunikácie a mnohí obyvatelia prirodzene a plynule prechádzajú z jedného do druhého jazyka. Ukrajinčina je síce v armáde oficiálnym jazykom, ale vojaci sa medzi sebou často rozprávajú po rusky, dodala DPA.
Budanov sa na Ukrajine teší povesti hrdinu vďaka odvážnym operáciám vojenskej rozviedky. Na sociálnych sieťach však čelil kritike za používanie ruštiny - jazyka štátu, ktoré Ukrajina považuje za nepriateľský.
Ukrajinský jazykový zákon nezakazuje verejným činiteľom používať ruštinu v súkromnom živote. Pri výkone úradnej funkcie však musia komunikovať v štátnom jazyku - v ukrajinčine.
Podľa agentúry DPA Ivanovská uviedla, že daná osoba sa k porušeniu predpisov priznala a pokutu zaplatí v stanovenej lehote. Ukrajinský jazykový zákon za prvé porušenie stanovuje pokutu od 3400 do 8500 hrivien (približne 67 až 167 dolárov). Budanov sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.
Ivanovská sa zmienila aj o incidente, počas ktorého Budanov prešiel do ruštiny. Došlo k tomu v pondelok, keď sa niekoľko stoviek ľudí zišlo na proteste pred provizórnym vojenským väzením na predmestí Kyjeva. Demonštranti mali podozrenie, že príslušníci Národnej gardy tam zle zaobchádzajú so zadržiavanými dezertérmi. Prípad vyvolal medzinárodnú pozornosť.
Ukrajinské súdnictvo vyšetruje, či vojaci v tomto prípade neprekročili svoje právomoci. Zaoberá sa aj podozreniami, že nepokoje boli vyvolané zámerne.
Budanov, bývalý generál vojenskej rozviedky, sa pokúsil situáciu upokojiť. Na videozázname hovorí so zraneným 14-ročným účastníkom protestu čiastočne po ukrajinsky a čiastočne po rusky. V ruštine odpovedal aj na telefonát jeho sestry a v tomto jazyku vydával pokyny.
V Kyjeve sú pritom ukrajinčina aj ruština bežnou súčasťou každodennej komunikácie a mnohí obyvatelia prirodzene a plynule prechádzajú z jedného do druhého jazyka. Ukrajinčina je síce v armáde oficiálnym jazykom, ale vojaci sa medzi sebou často rozprávajú po rusky, dodala DPA.
Budanov sa na Ukrajine teší povesti hrdinu vďaka odvážnym operáciám vojenskej rozviedky. Na sociálnych sieťach však čelil kritike za používanie ruštiny - jazyka štátu, ktoré Ukrajina považuje za nepriateľský.
Ukrajinský jazykový zákon nezakazuje verejným činiteľom používať ruštinu v súkromnom živote. Pri výkone úradnej funkcie však musia komunikovať v štátnom jazyku - v ukrajinčine.