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Budanov po sporoch vo vedení ukrajinskej armády vyzval na pokoj
Odvolanie Fedorova z funkcie vyvolalo v uplynulých dňoch na Ukrajine veľké protesty.
Autor TASR
Kyjev 20. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok absolvoval sériu stretnutí s viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi ozbrojených síl. Tieto schôdzky sa konali na pozadí špekulácií o pripravovanom odvolaní Olexandra Syrského z funkcie hlavného veliteľa ozbrojených síl. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Televízia s odvolaním sa na článok denníka Financial Times (FT) pripomenula, že Zelenskyj zvažuje Syrského koniec vo funkcii po protestoch verejnosti vyvolaných odvolaním ministra obrany Mychajla Fedorova. Prezident svoje rozhodnutie zdôvodňoval „systémovým konfliktom“ Fedorova so Syrským.
BBC uviedla, že Zelenskyj v pondelok rokoval s viacerými vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi vrátane zástupcu náčelníka generálneho štábu Volodymyra Horbaťuka, veliteľa spojených síl ukrajinskej armády Mychajla Drapatého a veliteľov vojenských zborov a útvarov Ihora Obolenského, Andrija Bileckého a Oleha Apostola.
Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X pripustil, že „situácia súvisiaca s nedávnymi zmenami vyvolala silné emócie.“ Ubezpečil však, že „hlas verejnosti bol vypočutý“ a „situácia sa rieši profesionálne, konštruktívne a v najlepšom záujme nášho štátu“.
Odvolanie Fedorova z funkcie vyvolalo v uplynulých dňoch na Ukrajine veľké protesty. Budanov vo svojom príspevku vyzval Ukrajincov, aby zachovali pokoj a neobracali sa jeden proti druhému, lebo „Rusko situáciu pozorne sleduje.“
Ľudia na zhromaždeniach na podporu odvolaného Fedorova vyzývali Zelenského, aby ho zaradil do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klymenko.
Prezident podľa FT po vypuknutí protestov začal zvažovať odvolanie Syrského, ak nájdu vhodného nástupcu. Zelenskyj je podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa ochotný tento krok urobiť, ak pôjde o človeka, ktorý by zabezpečil hladký prechod právomocí a zároveň udržal obranné línie.
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala viesť vojna. Medzičasom odvolaný minister obrany považoval drony a automatizáciu za budúcnosť armády, zatiaľ čo generál uprednostňuje tradičný prístup zameraný na útočnú pechotu a delostrelectvo. Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že vzťahy medzi Fedorovom a Syrským sa zhoršili do takej miery, že spolu nekomunikovali a dialóg viedli len prostredníctvom prezidenta.
Televízia s odvolaním sa na článok denníka Financial Times (FT) pripomenula, že Zelenskyj zvažuje Syrského koniec vo funkcii po protestoch verejnosti vyvolaných odvolaním ministra obrany Mychajla Fedorova. Prezident svoje rozhodnutie zdôvodňoval „systémovým konfliktom“ Fedorova so Syrským.
BBC uviedla, že Zelenskyj v pondelok rokoval s viacerými vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi vrátane zástupcu náčelníka generálneho štábu Volodymyra Horbaťuka, veliteľa spojených síl ukrajinskej armády Mychajla Drapatého a veliteľov vojenských zborov a útvarov Ihora Obolenského, Andrija Bileckého a Oleha Apostola.
Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v pondelok v príspevku na sociálnej sieti X pripustil, že „situácia súvisiaca s nedávnymi zmenami vyvolala silné emócie.“ Ubezpečil však, že „hlas verejnosti bol vypočutý“ a „situácia sa rieši profesionálne, konštruktívne a v najlepšom záujme nášho štátu“.
Odvolanie Fedorova z funkcie vyvolalo v uplynulých dňoch na Ukrajine veľké protesty. Budanov vo svojom príspevku vyzval Ukrajincov, aby zachovali pokoj a neobracali sa jeden proti druhému, lebo „Rusko situáciu pozorne sleduje.“
Ľudia na zhromaždeniach na podporu odvolaného Fedorova vyzývali Zelenského, aby ho zaradil do novej vlády a aby funkciu ministra obrany nezískal doterajší šéf rezortu vnútra Ihor Klymenko.
Prezident podľa FT po vypuknutí protestov začal zvažovať odvolanie Syrského, ak nájdu vhodného nástupcu. Zelenskyj je podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa ochotný tento krok urobiť, ak pôjde o človeka, ktorý by zabezpečil hladký prechod právomocí a zároveň udržal obranné línie.
Fedorov a Syrskyj mali podľa FT zásadne odlišné názory na to, ako by sa mala viesť vojna. Medzičasom odvolaný minister obrany považoval drony a automatizáciu za budúcnosť armády, zatiaľ čo generál uprednostňuje tradičný prístup zameraný na útočnú pechotu a delostrelectvo. Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že vzťahy medzi Fedorovom a Syrským sa zhoršili do takej miery, že spolu nekomunikovali a dialóg viedli len prostredníctvom prezidenta.