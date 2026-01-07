< sekcia Zahraničie
Budanov privítal výsledky rokovania koalície ochotných v Paríži
Ukrajinské národné záujmy budú chránené, dodal.
Autor TASR
Kyjev 7. januára (TASR) - Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v stredu privítal „konkrétne výsledky“ utorňajších rokovaní tzv. koalície ochotných v Paríži a prisľúbil, že národné záujmy Kyjeva budú chránené. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Nie všetky informácie môžu byť verejné, ale už existujú konkrétne výsledky a naša práca pokračuje,“ napísal na Telegrame Budanov, ktorého prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval do funkcie minulý týždeň. „Ukrajinské národné záujmy budú chránené,“ dodal.
Agentúra Reuters pripomína, že Ukrajina sa snaží od svojich spojencov získať silné bezpečnostné záruky v prípade uzavretia prímeria s Ruskom. Zároveň sa snaží bojovať proti požiadavke Kremľa vzdať sa regiónu Donbas výmenou za mier.
Zelenskyj sa v utorok večer vyjadril, že americkí a ukrajinskí predstavitelia rokovali o „nejakých nápadoch“, ako vyriešiť územné spory. Tie podľa jeho slov ostávajú najväčšou prekážkou v mierovom procese.
Ukrajinský prezident následne v stredu oznámil, že na vyjednávacie tímy v druhý deň rokovaní čakajú tie „najzložitejšie otázky“ - konkrétne kontrola územia na východe Ukrajiny a Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň.
Americkú stranu na stredajších rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. „Uskutoční sa ďalšie rokovanie s vyslancami prezidenta Spojených štátov, ktoré bude už tretím takýmto rokovaním za dva dni,“ napísal Zelenskyj na Facebooku.
