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Budanov vo Varšave rokoval o pomenovaní ukrajinskej jednotky po UPA
Podľa Kosiniaka-Kamysza sú Poľsko a Ukrajina partnermi v otázkach bezpečnosti, no pri historických témach je podľa neho potrebné otvorene hovoriť o sporných otázkach.
Autor TASR
Varšava 8. júna (TASR) - Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov v sobotu rokoval vo Varšave s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom a s šéfom prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcinom Przydaczom o rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských vojenských jednotiek po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Kosiniaka-Kamysza sú Poľsko a Ukrajina partnermi v otázkach bezpečnosti, no pri historických témach je podľa neho potrebné otvorene hovoriť o sporných otázkach. Poľský minister zároveň ukrajinskej strane tlmočil výhrady Varšavy k rozhodnutiu o názve vojenskej jednotky a zdôraznil, že pamäť na obete Volynského masakru nepodlieha rokovaniam.
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov. Ukrajinské ministerstvo kultúry v uplynulých dňoch povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Ľvove.
Budanov o tejto otázke v piatok rokoval aj so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marcinom Bosackim. Témou boli okrem iného ukrajinské návrhy na riešenie vzniknutej situácie.
Zelenskyj udelil jednotke pomenovanie po „Hrdinoch UPA“ koncom mája. Vyvolalo to kritiku viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Karola Nawrockého, ktorý na pondelok zvolal zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla s cieľom prehodnotiť možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa Kosiniaka-Kamysza sú Poľsko a Ukrajina partnermi v otázkach bezpečnosti, no pri historických témach je podľa neho potrebné otvorene hovoriť o sporných otázkach. Poľský minister zároveň ukrajinskej strane tlmočil výhrady Varšavy k rozhodnutiu o názve vojenskej jednotky a zdôraznil, že pamäť na obete Volynského masakru nepodlieha rokovaniam.
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov. Ukrajinské ministerstvo kultúry v uplynulých dňoch povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Ľvove.
Budanov o tejto otázke v piatok rokoval aj so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Marcinom Bosackim. Témou boli okrem iného ukrajinské návrhy na riešenie vzniknutej situácie.
Zelenskyj udelil jednotke pomenovanie po „Hrdinoch UPA“ koncom mája. Vyvolalo to kritiku viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Karola Nawrockého, ktorý na pondelok zvolal zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla s cieľom prehodnotiť možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)