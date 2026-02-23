< sekcia Zahraničie
Budanov:Nové kolo rozhovorov o Ukrajine by sa mohlo konať tento týždeň
Budanov bol členom ukrajinskej delegácie na doterajších troch kolách mierových rozhovorov v Abú Zabí a Ženeve.
Autor TASR
Kyjev 23. februára (TASR) – Ďalšie kolo rozhovorov zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine by sa mohlo uskutočniť koncom tohto týždňa, uviedol v pondelok vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA, píše TASR.
„Myslím si, že koncom týždňa, tento týždeň,“ povedal Budanov novinárom na otázku o dátume ďalšieho kola rozhovorov. „Nie je tajomstvom, že rokovania nie sú ľahké, ale rozhodne sa posúvame vpred a blížime k momentu, keď musia všetky strany urobiť definitívne rozhodnutia – či pokračovať v tejto vojne alebo prejsť k mieru,“ citovala ho prezidentská kancelária.
Budanov bol členom ukrajinskej delegácie na doterajších troch kolách mierových rozhovorov v Abú Zabí a Ženeve. Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkúvajú Spojené štáty.
Tento týždeň by sa podľa Budanova mohla uskutočniť aj ďalšia výmena vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom by mohla byť väčšia ako predošlá, pri ktorej si vrátili po 157 zajatcoch.
Na otázku o ruských vyjednávačoch Budanov povedal, že sa správajú zdržanlivo, zdvorilo a profesionálne. „Správajú sa úplne diplomaticky korektne, je tiež každému jasné, že máme odlišné postoje,“ povedal šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajiny zdôraznil, že Moskva musí zaplatiť za škody spôsobené vojnou a odškodniť obete. „Mier bez dôsledkov pre agresora je pozvánkou na zopakovanie tohto činu v rôznych častiach sveta,“ povedal Budanov.
„Myslím si, že koncom týždňa, tento týždeň,“ povedal Budanov novinárom na otázku o dátume ďalšieho kola rozhovorov. „Nie je tajomstvom, že rokovania nie sú ľahké, ale rozhodne sa posúvame vpred a blížime k momentu, keď musia všetky strany urobiť definitívne rozhodnutia – či pokračovať v tejto vojne alebo prejsť k mieru,“ citovala ho prezidentská kancelária.
Budanov bol členom ukrajinskej delegácie na doterajších troch kolách mierových rozhovorov v Abú Zabí a Ženeve. Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkúvajú Spojené štáty.
Tento týždeň by sa podľa Budanova mohla uskutočniť aj ďalšia výmena vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom by mohla byť väčšia ako predošlá, pri ktorej si vrátili po 157 zajatcoch.
Na otázku o ruských vyjednávačoch Budanov povedal, že sa správajú zdržanlivo, zdvorilo a profesionálne. „Správajú sa úplne diplomaticky korektne, je tiež každému jasné, že máme odlišné postoje,“ povedal šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Pred štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajiny zdôraznil, že Moskva musí zaplatiť za škody spôsobené vojnou a odškodniť obete. „Mier bez dôsledkov pre agresora je pozvánkou na zopakovanie tohto činu v rôznych častiach sveta,“ povedal Budanov.