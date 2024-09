Budanov:Zo všetkých spojencov Ruska je najväčšou hrozbou Severná Kórea

Kyjev 15. septembra (TASR) - Vojenská pomoc vrátane veľkého množstva munície, ktorú Severná Kórea poskytuje Rusku, je pre Ukrajinu najväčšou hrozbou, povedal v sobotu na konferencii v Kyjeve šéf ukrajinskej tajnej služby Kyrylo Budanov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Budanov na konferencii organizovanej Nadáciou Viktora Pinčuka odpovedal na otázku týkajúcu sa podpory zo strany ďalších spojencov Ruska, ktorými sú Irán a Čína.



"Naším najväčším problémom zo všetkých týchto spojencov Ruska je Severná Kórea, pretože množstvom vojenských produktov, ktoré dodáva, vlastne ovplyvňuje intenzitu bojov," spresnil.



Vyjadrenia Budanova prišli krátko po tom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un na rokovaniach s tajomníkom ruskej Rady bezpečnosti Sergejom Šojguom ohlásil prehĺbenie vzťahov s Moskvou.



Kyjev podľa šéfa ukrajinskej tajnej služby monitoruje dodávky zbraní z Pchjongjangu do Moskvy a cíti ich vplyv na bojisku. "Existuje priama súvislosť. Dodávajú obrovské množstvá delostreleckej munície, čo je kritické," pokračoval Budanov.



Moskva popri zahraničnej pomoci investuje tiež do svojich vlastných zbraní vrátane vývoja a posilnenia produkcie balistických striel Iskander. "V súčasnosti vidíme masívne využitie rakiet typu Iskander-M," dodal.



Veľkým problémom sú podľa neho riadené strely, ktorých produkcia sa niekoľkokrát zvýšila. Letecké bomby obsahujú približne pol tony výbušnín a môžu byť zhodené z väčšej výšky, čo umožňuje ruským lietadlám vyhnúť sa protivzdušnej obrane, spresnil Budanov.



Spojené štáty a Británia v súčasnosti zvažujú, či umožnia Ukrajine použitie zbraní dlhého dosahu na útoky na ciele hlbšie na území Ruska, čo je kľúčovou požiadavkou Kyjeva. "Nebude tu žiadna eskalácia. Tu už neexistuje nič, čo by mohlo túto situáciu zhoršiť," vyhlásil Budanov.



Budanov podľa vlastných slov odhaduje, že Rusko sa pokúsi ukončiť svoju vojnu proti Ukrajine ešte pred rokom 2026 pre potenciálne ekonomické problémy, čiastočne spôsobené západnými sankciami, ako aj pre novú vlnu mobilizácie. Zároveň vyhlásil, že Ukrajina bude v boji pokračovať.