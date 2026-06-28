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Budapešť iniciovala odtajnenie železničného projektu do Belehradu
Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta.
Autor TASR
Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská vláda oficiálne iniciovala zverejnenie utajovaných dokumentov týkajúcich sa železničného projektu Budapešť-Belehrad. V sobotu po stretnutí s čínskym veľvyslancom v Maďarsku to povedal minister dopravy a investícií David Vitezy. TASR o to píše podľa agentúry MTI.
Vitezy poznamenal, že na zrušenie utajenia je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra je výstavba už takmer dokončená, zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Pôvodný termín otvorenia pre osobnú dopravu bol 14. marca.
„Zhodli sme sa (s veľvyslancom), že najvyššou prioritou je čo najskôr spustiť osobnú dopravu, hneď ako signalizačný systém prejde dôkladným testovaním a bude spĺňať maďarské a európske bezpečnostné normy,“ napísal.
Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta (BRI).
Európska komisia tiež začala konanie proti Maďarsku kvôli obchádzaniu verejného obstarávania. Čína totiž získala kontrakt bez reálnej súťaže, čo vyvolalo podozrenia z nedovolenej štátnej pomoci a korupcie. Podľa Orbánových kritikov je návratnosť investície otázna a projekt považujú za symbol korupcie a zadlženia voči Číne.
Podľa odhadov je maďarská časť výrazne drahšia ako srbská. V novembri 2024 si na srbskej strane zrútenie strechy zrekonštruovanej stanice v Novom Sade vyžiadalo 15 mŕtvych. To vyvolalo masívne protesty proti korupcii pri výstavbe.
Vitezy poznamenal, že na zrušenie utajenia je potrebný súhlas Číny, keďže projekt je založený na bilaterálnej dohode medzi oboma krajinami. Podľa ministra je výstavba už takmer dokončená, zatiaľ ju však využívajú iba nákladné vlaky, pretože na trati sa stále testuje signalizačný a bezpečnostný systém. Pôvodný termín otvorenia pre osobnú dopravu bol 14. marca.
„Zhodli sme sa (s veľvyslancom), že najvyššou prioritou je čo najskôr spustiť osobnú dopravu, hneď ako signalizačný systém prejde dôkladným testovaním a bude spĺňať maďarské a európske bezpečnostné normy,“ napísal.
Vláda Viktora Orbána v roku 2020 nechala utajiť na obdobie 10 rokov dokumenty a súvisiace čínske úverové dohody pre výstavbu železničnej trate Budapešť-Belehrad v rámci iniciatívy Nová hodvábna cesta (BRI).
Európska komisia tiež začala konanie proti Maďarsku kvôli obchádzaniu verejného obstarávania. Čína totiž získala kontrakt bez reálnej súťaže, čo vyvolalo podozrenia z nedovolenej štátnej pomoci a korupcie. Podľa Orbánových kritikov je návratnosť investície otázna a projekt považujú za symbol korupcie a zadlženia voči Číne.
Podľa odhadov je maďarská časť výrazne drahšia ako srbská. V novembri 2024 si na srbskej strane zrútenie strechy zrekonštruovanej stanice v Novom Sade vyžiadalo 15 mŕtvych. To vyvolalo masívne protesty proti korupcii pri výstavbe.