Budapešť neodpovedala na otázky Eurokomisie o vízach pre Rusov

Brusel 21. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) stále čaká na objasnenie maďarskej vlády týkajúce sa flexibility podmienok udeľovania víz a pobytu pracovníkov, ktorí sú ruskými a bieloruskými občanmi. V utorok to oznámila exekutíva EÚ s pripomenutím, že vláde na čele s Viktorom Orbánom dala termín do 19. augusta, aby zareagovala na obavy EÚ v tejto záležitosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Maďarský parlament vlani v decembri schválil nové pravidlá pre vstup a pobyt občanov z krajín mimo EÚ. Vláda zaviedla takzvanú "národnú kartu", ktorá umožňuje cudzincom zdržiavať sa v Maďarsku viac ako 90 dní, maximálne však dva roky. Následne si cudzinci svoj pobyt môžu predĺžiť o tri roky, koľkokrát chcú. Zahraniční pracovníci môžu vykonávať akúkoľvek profesiu, musia však preukázať, že majú v Maďarsku prácu, ubytovanie a zdravotné poistenie.



Pre občanov Ruska a Bieloruska je takáto karta k dispozícii od 8. júla tohto roka. Predtým tento režim platil napríklad pre zahraničných pracovníkov z Ukrajiny a Srbska.



Maďarská vláda v rôznych vyhláseniach vysvetlila potrebu revízie vízového režimu, aby umožnila ruským špecialistom pracovať v jadrovej elektrárni Paks, ktorú Maďarsko stavia prostredníctvom dohody o spolupráci s Ruskom. Budapešť zároveň ubezpečila EÚ, že zahrnutie Rusov a Bielorusov do programu národnej karty nepredstavuje bezpečnostné riziko pre schengenský priestor, keďže účastníci tohto programu podliehajú dôkladným bezpečnostným kontrolám predtým, ako im povolia vstup alebo pobyt v Maďarsku.



Rozhodnutie Budapešti však neuspokojuje Európsku komisiu. Skupina europoslancov v júli dokonca vyzvala na vylúčenie Maďarska zo schengenského priestoru. Severské a pobaltské krajiny EÚ zaslali eurokomisárke pre vnútorné záležitosti Ylve Johanssonovej list, v ktorom označili flexibilitu podmienok udeľovania maďarských víz pre ruských a bieloruských občanov za "vážne riziko pre európsku bezpečnosť".



Johanssonová následne poslala list vláde Viktora Orbána, v ktorom tiež varovala pred "potenciálnou bezpečnostnou hrozbou pre schengenský priestor po týchto jednostranných opatreniach", a požiadala maďarskú vládu, aby do 19. augusta reagovala na obavy Bruselu.



"Nedostali sme odpoveď. Chápeme, že sa pripravuje odpoveď, sme v kontakte s maďarskými úradmi," uviedla v utorok pre médiá hovorkyňa EK Anitta Hipperová. Pripomenula, že Maďarsko trvalo podlieha platnosti schengenských pravidiel, čo znamená, že musí vykonávať "vyčerpávajúce bezpečnostné kontroly".