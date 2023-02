Budapešť odmietla tvrdenia francúzskej poslankyne o únikoch informácií

Budapešť 8. februára (TASR) - Maďarská vláda odmietla v stredu tvrdenia francúzskej poslankyne Európskeho parlamentu (EP) Gwendoline Delbosovej-Corfieldovej, ktorá ako spravodajkyňa EP pre maďarské záležitosti vyhlásila, že veľký ruský vplyv na Maďarsko predstavuje hrozbu pre Európsku úniu. Z maďarských tajných služieb totiž podľa nej unikajú informácie do Ruska. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Europoslankyňa Gwendoline Delbosová-Corfieldová šíri úplne nepodložené tvrdenia o únikoch informácií od maďarskej vlády," tvrdil na Twitteri hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács s tým, že mediálni "pätolízači" toto ohováranie šíria ďalej.



Delbosová-Corfieldová neskôr v rozhovore pre denník Népszava spresnila, že minulý rok investigatívni novinári po útoku ruských bezpečnostných agentúr zistili, že v IT systéme maďarského rezortu diplomacie existujú bezpečnostné medzery. Svoje tvrdenia založila práve na týchto správach.



Na únik tajných informácií však podľa jej vlastných slov nemá žiadne dôkazy. Súčasne vyjadrila nádej, že k niečomu takému ani nedochádza. Ako povedala, chcela iba naznačiť, že maďarská vláda v otázke rusko-ukrajinského konfliktu nie je spoľahlivým partnerom pre ostatné členské štáty Európskej únie.



Podotkla tiež, že sa nevyjadrila správne. Nikdy by totiž nepredpokladala, že by maďarské tajné služby na organizovanej a dobrovoľnej báze pripustili únik informácií pre Rusko.



"Maďarská vláda zablokovala sankcie EÚ, vydierala krajiny EÚ humanitárnou pomocou určenou pre Ukrajinu a žiadala vyškrtnutie patriarchu Kirilla zo sankčného zoznamu. Je zrejmé, že maďarská vláda napriek Putinovej vojne proti Ukrajine trvá na svojom vzťahu s Kremľom," uviedla europoskankyňa pre Népszava.



Europoslankyňa vystúpila s prejavom na podujatí "Mestá za právny štát" usporiadanom na bruselskej radnici, kde s vystúpili aj starosta Budapešti Gergely Karácsony, komisár Európskej komisie pre spravodlivosť Didier Reynders a ďalší primátori Paktu slobodných miest. Pakt vytvorili v roku 2019 primátori Bratislavy, Prahy, Varšavy a Budapešti. V roku 2021 sa k nim pridalo ďalších 20 európskych metropol, ktoré sa prihlásili k spoločným hodnotám zoskupenia.