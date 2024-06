Budapešť podporila sexuálne menšiny tradičným pochodom

Budapešť 22. júna (TASR) - Tisíce ľudí s dúhovými vlajkami sa v sobotu vydali ulicami maďarskej metropoly na každoročný pochod Budapest Pride, pričom avizovali, že budú naďalej pokračovať v boji proti vládnej politike v oblasti práv lesbičiek, gejov, bisexuálov a transrodových osôb, informovala agentúra Reuters.



Reuters pripomenul, že maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, presadzuje kresťansko-konzervatívnu agendu a v roku 2021 zakázal "propagáciu homosexuality" medzi osobami mladšími ako 18 rokov. K tomuto zákazu došlo napriek kritike zo strany skupín na ochranu ľudských práv a Európskej únie.



Aj pred sobotňajším pochodom hrdosti sexuálnych menšín v Budapešti tamojšie veľvyslanectvá Spojených štátov, Nemecka a ďalších viac ako 30 krajín vyzvali Maďarsko, aby chránilo práva LGBTQ+ a zrušilo zákony, ktoré diskriminujú týchto ľudí.



Americký veľvyslanec David Pressman bol jedným z niekoľkých diplomatov, ktorí sa zúčastnili aj na pochode ulicami mesta.



V rozhovore pre Reuters na adresu Maďarska povedal, že je "to úžasná krajina s bohatou históriou ľudí, ktorí povstali a bojovali za slobodu...Ľudia, ktorí tu pochodujú dnes, to robia v duchu najlepších tradícií svojej krajiny."



I jedna z účastníčok sobotňajšieho pochodu pre Reuters uviedla, že považuje za veľmi dôležité zúčastniť sa na tomto podujatí a "ukázať, že existujeme a že na nás záleží".



Dodala, že mnoho LGBTQ+ Maďarov čelí diskriminácii a nepriateľstvu prakticky každý deň svojho života.



Ako Reuters doplnil, manželstvá homosexuálov v Maďarsku neuznávajú. Orbánova vláda v ústave predefinovala manželstvo ako zväzok muža a ženy a obmedzila detí adopcie homosexuálmi.



Orbánova vláda síce uviedla, že zákon z roku 2021 je určený na ochranu detí a nezameriava sa na komunitu LGBTQ+, ale v radoch gayov, bisexuálov a transrodových ľudí v Maďarsku však napriek premiérovým ubezpečeniam vyvolala táto legislatíva znepokojenie.



Reuters ako príklad diskriminácie doplnil, že niektorí kníhkupci dostali vlani pokutu za predaj kníh zobrazujúcich homosexualitu, ak neboli zabalené v igelitovej fólii, ako to vyžaduje legislatíva. Vlani v novembri bol aj odvolaný riaditeľ jedného z múzeí, lebo ním vedená inštitúcia umožnila osobám mladším ako 18 rokov navštíviť výstavu fotografií súťaže World Press Photo so snímkami s témou LGBTQ+