Budapešť ponúkla pomoc pri ochrane menšín na Ukrajine

Budapešť/Moskva 3. decembra (TASR) - Maďarský parlament ponúkol ruskej Štátnej dume spojiť sily pri ochrane práv jazykových menšín na Ukrajine. Podľa agentúry MTI to v utorok uviedol v Moskve predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin na plenárnej schôdzi dolnej komory parlamentu.



"Maďarský parlament sa obrátil na Štátnu dumu so žiadosťou o spojenie úsilia s cieľom ochrany práv menšín, najmä v oblasti výučby v ich jazyku. Po prijatí zákona o jazyku a vzdelávaní ukrajinskou Najvyššou radou sú ľudia žijúci na území Ukrajiny zbavení tohto práva," citovala MTI Volodinove vyjadrenie zo správy agentúry TASS.



Predseda pripomenul, že 36 percent obyvateľstva Ukrajiny má ruský materinský jazyk, pričom v tejto krajine žije aj veľké množstvo Maďarov či Poliakov.



"Ak by bola reč o tom, že Ukrajina sa chce stať európskou krajinou, tak sa musí v prvom rade zbaviť nešvárov, akým je politický nacionalizmus. Nacionalistom nemožno tolerovať ich správanie," zdôraznil Volodin, ktorý vyzval Európsky parlament, Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE), aby skúmali situáciu národnostných menšín na Ukrajine.