Orbán odkázal Bruselu, aby nezasahoval do trestnoprávnych vecí

Budapešť 26. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odkázal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, aby Brusel nezasahoval do trestnoprávnych záležitostí členskej krajiny. Premiér na platforme X tak reagoval na jej výzvu adresovanú maďarským úradom, aby zrušili zákaz pochodu Budapest Pride. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Vážená pani predsedníčka! Dôrazne žiadam Európsku komisiu, aby sa zdržala zasahovania do trestnoprávnych záležitostí členských štátov, v ktorých nemá žiadnu úlohu a ani kompetenciu. Zároveň vyzývam Komisiu, aby zamerala svoje úsilie na naliehavé výzvy, ktorým čelí Európska únia, a to oblastiach, v ktorých má jasnú kompetenciu a zodpovednosť a v ktorých v posledných rokoch urobila vážne chyby, napríklad pri riešení energetickej krízy a poklesu európskej konkurencieschopnosti,“ napísal Orbán.



Von der Leyenová na platforme X v stredu tiež uviedla, že účastníci ani organizátori pochodu Pride by sa nemali báť trestných ani administratívnych sankcií. Komunite LGBTQ+ odkázala, že vždy bude jej spojenkyňou, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„Naša Únia je úniou rovnosti a nie diskriminácie. Toto sú naše základné hodnoty zakotvené v našich zmluvách. Musia byť rešpektované vždy, vo všetkých členských štátoch,“ podčiarkla von der Leyenová v príspevku, na ktorý upozornili vo štvrtok viaceré maďarské médiá.



Predsedníčka EÚ vyzvala maďarské úrady, „aby umožnili konanie podujatie Budapest Pride bez strachu z akýchkoľvek trestných alebo administratívnych sankcií voči organizátorom alebo účastníkom“.



Maďarská polícia zakázala zhromaždenie Budapest Pride s odvolaním sa na ochranu detí. Zákaz je založený okrem iného na ústavnom dodatku, podľa ktorého sa pod zámienkou ochrany detí nesmú konať zhromaždenia, kde sa zviditeľňuje neheterosexuálny životný štýl.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony spolu s občianskymi združeniami aj napriek zákazu polície prevzal iniciatívu organizovania sprievodu, ktorý by mal v sobotu prilákať tisíce návštevníkov. Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.











