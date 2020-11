Budapešť spúšťa intenzívne testovanie na koronavírus

Budapešť 4. novembra (TASR) - Samospráva maďarského hlavného mesta spustí vlastný intenzívny program testovania na prítomnosť nového druhu koronavírusu, v rámci ktorého zdarma otestujú budapeštianskych pedagógov a zamestnancov školstva. Oznámil to v stredu starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorého slová citoval spravodajský server szeretlekmagyarorszag.hu.



Magistrát tohto takmer dvojmiliónového mesta v nadchádzajúcich dňoch zaobstará 100.000 kusov antigénových testov, avizoval Karácsony na mimoriadnej tlačovej konferencii. Poznamenal, že mnohí ľudia sú sklamaní z vyhlásenia premiéra Viktora Orbána. V súlade s ním totiž od utorka platí v krajine opäť stav mimoriadnej situácie so zákazom vychádzania od 24.00 h do 05.00 h, pričom nočné zábavné podniky musia svoje prevádzky zatvoriť a v mestách je znova možné parkovať zdarma.



"Čakali sme, že vláda urobí vecné kroky, avšak zdá sa, že sa tak nestalo," podčiarkol starosta a dodal, že epidemiologická situácia Maďarska je zúfalá, pričom každý deň padajú rekordy nakazených i úmrtí a koniec je v nedohľadne.



V Budapešti je teraz podľa Karácsonya situácia menej dramatická než na jar, čo je podľa jeho slov výsledkom zodpovedného správania obyvateľov, za čo im vyjadril vďaku.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 4219 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 90 pacientov. V krajine evidujú celkovo 90.988 infikovaných vírusom SARS-CoV-2, pričom z nákazy sa zotavilo 21.232 ľudí. Od vypuknutia epidémie spájajú s týmto koronavírusom úmrtie celkovo 2063 osôb.