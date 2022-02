ÚNIK PLYNU: Z nemocničného pavilónu museli evakuovať chorých pacientov

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarskí hasiči, príslušníci civilnej ochrany a policajti evakuovali v utorok dopoludnia ťažko chorých pacientov z budínskej Nemocnice svätého Imricha, kde unikal plyn. Informoval o tom spravodajský server BorsOnline.hu.



V pavilóne A pri rekonštrukčných prácach po nedávnom požiari intenzívneho oddelenia poškodili stavební robotníci vysokotlakové plynové potrubie. Únik plynu sa podľa uvedeného zdroja už podarilo zastaviť.



Hovorca riaditeľstva Úradu civilnej ochrany hlavného mesta Máté Kisdi pre agentúru MTI uviedol, že do zásahu nasadili viacero vozidiel, ktorými zabezpečovali evakuáciu.



Z pavilónu A do pavilónu C dočasne evakuovali celkom 108 chorých.



Pri požiari detoxikačnej miestnosti na tejto istej klinike utrpela 23. januára vážne popáleniny jedna mladá žena, ktorá im následne aj podľahla.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)