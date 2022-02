Bude sa rokovať o odzbrojovaní Kórejského poloostrova

Washington 7. februára (TASR) - Osobitný zástupca Spojených štátov pre Severnú Kóreu Sung Kim sa koncom tohto týždňa stretne s predstaviteľmi Japonska a Južnej Kórey. Oznámilo to v nedeľu americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré citovala agentúra Reuters. Stretnutie sa koná po tom, čo Severná Kórea vykonala sériu testov svojich balistických zbraní.



Sung Kim pocestuje do mesta Honolulu na Havaji, kde sa bude nachádzať od 10. do 15. februára, aby tam hostil trojstranné rokovania o "širokej škále problémov vrátane úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova", uvádza sa vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie.



Na rokovaniach sa okrem Sung Kima zúčastní aj japonský riaditeľ pre záležitosti Ázie a Oceánie Funakoši Takehiro a osobitý predstaviteľ Južnej Kórey pre mier na Kórejskom polostrove Noh Kyu-duk.



Spojené štáty sa počas trojstranných rokovaní 12. februára "opäť zaviažu k regionálnej bezpečnosti a trvalému mieru na Kórejskom polostrove", uvádza americký rezort diplomacie.



Severná Kórea má rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zakázané vykonávať testy jadrových zbraní a balistických rakiet. Napriek tomu však podľa Spojených štátov a iných krajín vykonala v januári celkovo deväť testov balistických rakiet, čo je vôbec najviac za jeden mesiac, odkedy KĽDR spustila svoj jadrový a raketový program, uvádza Reuters.



OSN v správe, do ktorej nahliadla v nedeľu agentúra Reuters, uvádza, že Severná Kórea v uplynulom roku pokračovala vo vývoji svojho jadrového programu a programu balistických zbraní. Zo správy vyplýva aj to, že Severná Kórea ukradla pomocou kybernetických útokov kryptomeny v hodnote miliónov dolárov, z ktorých financuje svoj program balistických rakiet.